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TÜİK açıkladı: Nisan ayı gerçek işsizlik oranı yüzde 30,1 oldu

TÜİK açıkladı: Nisan ayı gerçek işsizlik oranı yüzde 30,1 oldu
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TÜİK, Nisan 2026 iş gücü istatistiklerini yayınladı. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışla yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşirken, genç nüfustaki işsizlik yüzde 14,5'e geriledi. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı nisan ayında yüzde 30,1 oldu.

Türkiye ekonomisinin en önemli göstergelerinden biri olan istihdam piyasasına dair son veriler belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2026 dönemine ait iş gücü istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 5 bin kişi azalarak 2 milyon 868 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 11 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 356 bin kişi azalarak 32 milyon 166 bin kişi, istihdam oranı 0,6 puan azalarak yüzde 48,1 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,4 iken kadınlarda yüzde 31,2 olarak gerçekleşti. İş gücü, bir önceki aya göre 361 bin kişi azalarak 35 milyon 34 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 52,4 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,2 iken kadınlarda yüzde 35 oldu.

Genç Nüfusta İşsizlik Oranı Yüzde 14.5 Oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 12, kadınlarda ise yüzde 19,4 olarak gerçekleşti.

Haftalık Ortalama Fiili Çalışma Süresi 42,1 Saat Oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 42,1 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 30,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20,5 olarak gerçekleşti. 

Bakan Işıkhan: "36 Aydır Tek Haneli Seyir Sürüyor"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede genç istihdamındaki bu iyileşmenin tesadüf olmadığını belirtti. Bakan Işıkhan, gençleri geleceğin teknolojilerine ve üretime yöneltmek amacıyla uygulanan "GÜÇ programı" gibi aktif iş gücü politikalarının bu düşüşte doğrudan payı olduğunu vurguladı.

Işıkhan, işsizlik oranının 36 aydır aralıksız olarak tek hanede tutunduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, geleceğin ihtiyaçlarını dikkate alan bütüncül politikalar uygulamaya devam edeceklerini belirten Işıkhan; “İş gücümüzü artıracak, istihdamımızı güçlendirecek dinamik ve etkin politikalarımızı hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. En büyük hedefimiz gençlerimize nitelikli beceriler kazandırarak onları istihdama katmaktır.” ifadelerini kullandı.

DHA

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Etiketler TÜİK işsizlik rakamları Nisan 2026 işsizlik oranı genç işsizlik verileri
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