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TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi ocakta arttı

TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi ocakta arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi ocakta yıllık yüzde 1,2 artarken, aylık ise yüzde 2,3 azaldı.

TÜİK, Ocak 2025 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5 arttı.

Aylık sanayi üretimi ise 2,3 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,5 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi ocakta yıllık yüzde 1,2 artarken, aylık ise yüzde 2,3 azaldı.

DHA

Etiketler tüik sanayi üretimi
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