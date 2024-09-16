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TÜİK açıkladı: Tarım üretici fiyatları düştü

TÜİK açıkladı: Tarım üretici fiyatları düştü
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayında tarım ürünleri üretici fiyatlarının aylık yüzde 1,56 azaldığını, yıllık yüzde 32,10 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2024 dönemine ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarım ürünleri üretici fiyatları ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,56 azaldı, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 17,92, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,10 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 55,84 arttı.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,75 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,46 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 9,39 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 9,31 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 6,03 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,19 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 150,15 artış ile yağlı meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 110,43 artış ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayında tarım ürünleri üretici fiyatlarının aylık yüzde 1,56 azaldığını, yıllık yüzde 32,10 arttığını açıkladı.

DHA

Etiketler tarım üretici fiyatları tüik
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