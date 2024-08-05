TÜİK açıkladı: Temmuz'da enflasyonu uçuran ''şey'' belli oldu

TÜİK'in temmuz enflasyonunu açıklamasının ardından fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler ortaya çıktı. Temmuzda en fazla fiyat artışı yüzde 38 ile elektrikte oldu.

Temmuz ayı enflasyonu belli oldu. Enflasyon temmuzda aylık bazda yüzde 3,23 artış kaydetti. Bu artışta elektrik ve akaryakıt zamları ile vergi ayarlamaları etkili oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 61,78'e düştü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay elektrikteki fiyat artışını yüzde 17,22 ile içkiler, yüzde 11,8 ile demir yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı izledi.

Temmuzda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler yüzde 10,09 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 8,01 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 7,07 ile sebzeler oldu.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 14,92 ile patates ve bazı yumru bitkilerde yaşandı. Bunu, yüzde 6,43 ile çocuk giyimi, yüzde 4,25 ile erkek ayakkabısı, yüzde 3,44 ile kümes hayvanları eti, yüzde 2,96 ile yemek odası ve oturma odası mobilyaları izledi.

Temmuz enflasyonu açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın 7'nci enflasyon verisi olan Temmuz ayı TÜFE ve ÜFE rakamlarını açıkladı.

Buna göre;

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %61,78, aylık %3,23 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %3,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,76, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,78 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,93 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %41,37 arttı, aylık %1,94 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,94 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %21,81 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %41,37 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,55 artış gösterdi.

ENAG'a göre yıllık artış yüzde 100,88

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) temmuz ayında yüzde 5,91 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 100,88 olarak gerçekleşti.

Enflasyon beklentisi neydi ?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,51 artacağını tahmin etmişti. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,00 en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 71,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,23'e ineceği öngörülüyordu. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,20 olarak yer aldı.