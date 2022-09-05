TÜİK Ağustos 2022 tüketici enflasyon rakamlarını açıkladı! Eyvah ki ne eyvah!

Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılının başından bu yana rekor üstüne rekor kıran enflasyon rakamlarının 8'incisi olan Ağustos 2022 enflasyon rakamlarını açıkladı.

Her ayın 3'ünde açıklanan enflasyon rakamları 3 Eylül tarihinin Cumartesi gününedenk gelmesi sebebiyle bugüne kalmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu endişeyle beklenen Ağustos 2022 ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi ağustosta yüzde 1,46 artarken, yıllık bazda yüzde 80,21 oldu.



TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,69 olarak gerçekleşti.



TEMMUZ 2022 VERİLERİ

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 2,37, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 5,17 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 79,6, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 144,61 olarak kaydedilmişti.

ENAG'IN AĞUSTOS 2022 ENFLASYON RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verileri öncesi ENAG, kendi hesaplamalarını yayımladı. Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu ENAG'a göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ağustos ayında yüzde 5,86 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 181,37 olarak gerçekleşti.

AĞUSTOS ENFLASYON BEKLENTİSİ NEYDİ ?

Piyasa katılımcıları anketinin Ağustos ayına ilişkin sonuçlarına göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,23 iken, bu anket döneminde yüzde 41,99 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,27 ve yüzde 24,35 olarak gerçekleşti.

İŞTE TÜİK'TEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %80,21, aylık %1,46 oldu



TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,69 olarak gerçekleşti.



TÜFE değişim oranları (%), Ağustos 2022

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Ağustos 2022



Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %27,05 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %116,87 ile ulaştırma oldu.



TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Ağustos 2022



Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,78 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %7,01 ile sağlık oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).



TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Ağustos 2022



2022 yılı Ağustos ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 16 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 123 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.



Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %72,53, aylık %3,17 oldu



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %3,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre %41,95, bir önceki yılın aynı ayına göre %72,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %47,31 olarak gerçekleşti.



Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Ağustos 2022