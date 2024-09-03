TÜİK ağustos enflasyonunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 2.47 artarken, yıllık bazda yüzde 51.97 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon verisini açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %51,97, aylık %2,47 arttı.

AA Finans'ın enflasyon beklenti anketine katılan ekonomistler, enflasyonda yüzde 2.64 artış bekliyordu. Yıllık enflasyonun ise yüzde 52.20'ye ineceği öngörülüyordu.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre %51,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,91 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Ağustos 2024





TÜFE yıllık değişim oranları (%), Ağustos 2024





Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %28,96 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %120,81 ile eğitim oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Ağustos 2024

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre azalan ana grup %-1,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %11,34 ile eğitim oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Ağustos 2024

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Ağustos ayı itibarıyla, 22 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 118 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %50,87, aylık %2,88 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %32,19, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,87 ve on iki aylık ortalamalara göre %66,79 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %35,75 arttı, aylık %1,68 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,68 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %23,86 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,75 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %46,23 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık %36,18 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %49,43 artış, imalatta %36,18 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %20,66 artış ve su temininde %65,87 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %33,56 artış, dayanıklı tüketim mallarında %40,70 artış, dayanıksız tüketim mallarında %48,79 artış, enerjide %18,20 artış ve sermaye mallarında %37,98 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık %1,20 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %2,51 artış, imalatta %1,20 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %6,10 artış ve su temininde %1,07 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %1,25 artış, dayanıklı tüketim mallarında %2,14 artış, dayanıksız tüketim mallarında %1,17 artış, enerjide %3,04 artış ve sermaye mallarında %2,49 artış olarak gerçekleşti.