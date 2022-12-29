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TÜİK: Ekonomik güven endeksi arttı

TÜİK: Ekonomik güven endeksi arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksinin aralıkta yüzde 0,7 arttığını açıkladı.

TÜİK, Aralık 2022'ye ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, kasım ayında 96,9 olan ekonomik güven endeksi, aralıkta yüzde 0,7 oranında artarak 97,6 değerini aldı. Aralık ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 101,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 120,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,5 oranında artarak 127,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 92,6 değerini aldı. Tüketici güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 75,6 değerini aldı. 

DHA

Etiketler TÜİK aralık ekonomik güven endeksi
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