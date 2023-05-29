TÜİK, ekonomiye güven rakamlarını açıkladı

TÜİK, Ekonomik Güven Endeksi’nin mayıs ayında seçim ortamının getirdiği belirsizliklere rağmen artış serini sürdürerek, 103,7 değerini aldığını paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2023 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini paylaştı.

TÜİK raporuna göre seçim gündemiyle geçen mayıs ayında ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,4 oranındaki artışla 103,7 seviyesine çıktı.

Nisan ayı verisinde endeks, aylık bazda yüzde 3,5 oranındaki artışla 102,2 değerine yükselmiş, eşik ilk kez aşılmıştı.

Böylece geçen seneki verilerde eşik değerinin altında kalan endeks, yılın beşinci ayında da eşiğin üzerinde kalmayı sürdürdü.

100 olan eşik değerinden düşük gelen veriler genel ekonomiye dair kötümserliği, 100’ün üzerinde kayda geçenler ise iyimserliği simgeliyor.