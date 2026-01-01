TÜİK enflasyonu için gösterge olan İstanbul'un Aralık enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası, TÜİK tarafından 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak olan Aralık ayı enflasyonu için gösterge rakam olan İstanbul'un Aralık ayı Tüketici Fiyat İndeksi verilerini açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre İstanbul’da aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,23, yıllık bazda ise yüzde 37,68 olarak gerçekleşti.

2024 Aralık ayına göre 2025 Aralık ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’nde yüzde 37,68 oldu.

EN FAZLA ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE

2025 Aralık ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’nde bir önceki aya göre;

Lokanta ve Oteller harcama grubunda yüzde 3,24,

Sağlık harcamaları grubunda yüzde 2,93,

Çeşitli Mal ve Hizmetler harcama grubunda yüzde 2,25,

Ev Eşyası harcamaları grubunda yüzde 2,00,

Konut harcamaları grubunda yüzde 1,90,

Gıda ve Alkolsüz İçecekler harcama grubunda yüzde 1,65,

Eğlence ve Kültür harcama grubunda yüzde 1,38,

Haberleşme harcama grubunda yüzde 0,58,

Alkollü İçecekler ve Tütün harcama grubunda yüzde 0,13,

Eğitim harcamaları grubunda yüzde 0,09 artış yaşandı.

Buna karşılık Giyim ve Ayakkabı harcamaları grubunda yüzde -0,77, Ulaştırma harcamaları grubunda ise yüzde -0,69 oranında azalış izlendi.

FİYAT DEĞİŞİMLERİNDE ETKİLİ OLAN UNSURLAR

İstanbul’da 2025 Aralık ayı fiyat indeksinin oluşumunda; Lokanta ve Otel harcamaları grubunda piyasa koşullarına bağlı fiyat değişimleri, Sağlık Harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerde kamu kaynaklı fiyat düzenlemeleri etkili oldu.

Ayrıca Konut, Ev Eşyası ile Çeşitli Mal ve Hizmetler harcama gruplarında bazı ürün ve hizmetlerdeki fiyat değişimleri, Gıda Harcamaları grubunda kış mevsimsel etkisinin devam etmesi belirleyici oldu. Giyim ve Ayakkabı ile Ulaştırma harcamaları gruplarında ise piyasa koşullarına bağlı olarak aşağı yönlü fiyat hareketleri izlendi.

2025 Aralık ayında en yüksek artış Lokanta ve Oteller harcama grubunda (yüzde 3,24),

En yüksek azalış ise Giyim ve Ayakkabı harcamaları grubunda (yüzde -0,77) gerçekleşti.