TÜİK enflasyonunun göstergesi İstanbul'un Mayıs enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. İstanbul'da perakende fiyatlar aylık %1,53 artarken, yıllık enflasyon %36,77 olarak kaydedildi. En yüksek fiyat artışı lokanta ve otellerde görüldü. Gözler şimdi TÜİK'in 5 Haziran'da açıklayacağı resmi verilere ve haziran ayı kira artış tavan oranına çevrildi.

Türkiye ekonomisinin kalbi İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin temel göstergesi olan mayıs ayı enflasyon rakamları İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklandı.

Haber3.com ekonomi masasının derlediği verilere göre; İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi mayıs ayında aylık bazda yüzde 1,53 oranında artış kaydederken, bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık enflasyon yüzde 36,77 olarak gerçekleşti.

Nisan ayında aylık yüzde 3,74 ve yıllık yüzde 36,83 olarak ölçülen enflasyon verileriyle kıyaslandığında, mayıs ayında fiyat artış hızında sınırlı bir yavaşlama ivmesi gözlemlendi.

Zammın Şampiyonu Lokanta ve Oteller Oldu

İTO verilerinin alt harcama grupları incelendiğinde, mayıs ayında İstanbullunun bütçesini en çok zorlayan kalemlerin başında hizmet sektörü geldi.

Fiyat artış ve azalışlarının sektörel dağılımı şu şekilde sıralandı:

Lokanta ve Oteller: %4,14 (En yüksek artış)
Konut Harcamaları: %3,00
Eğlence ve Kültür: %2,70
Ev Eşyası: %2,07
Giyim ve Ayakkabı: %1,84
Haberleşme: %1,47
Çeşitli Mal ve Hizmetler: %1,25
Eğitim: %0,96
Ulaştırma: %0,86
Gıda ve Alkolsüz İçecekler: %0,83
Sağlık Harcamaları: %0,53
Alkollü İçecekler ve Tütün: %0,03 (Fiyatı düşen tek grup)

Gözler TÜİK'te: Haziran Ayı Kira Artış Oranı Belli Olacak

İTO'nun İstanbul verilerinin ardından tüm Türkiye'nin gözü resmi enflasyon rakamlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin resmi enflasyon verilerini 5 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşacak.

TÜİK verilerinin açıklanmasıyla birlikte, kiracı ve ev sahiplerinin merakla beklediği "haziran ayında kiralara uygulanabilecek tavan artış oranı" da netlik kazanacak. Hatırlanacağı üzere nisan ayı enflasyon verilerinin ardından mayıs ayı için yasal kira tavan zam oranı yüzde 32,43 olarak belirlenmişti. 

 

