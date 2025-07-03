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TÜİK Haziran 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜİK Haziran 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Haziran ayında enflasyon yüzde 1,37 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 35,05 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonların merakla beklediği Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜİK verilerine göre, enflasyon Haziran'da yüzde 1,37 oranında artış gösterdi.

Yıllık enflasyon ise yüzde 35,05 oldu. 

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,37 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,05 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %43,23 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Haziran 2025TÜFE yıllık değişim oranları (%), Haziran 2025

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık %30,20 arttı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %30,20 artış, ulaştırmada %27,72 artış ve konutta %65,54 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %7,60, ulaştırmada %4,51 ve konutta %9,22 oldu.

TÜFE ana harcama gruplarının yıllık değişim oranları ve genel endeks değişimine etkileri(%), Haziran 2025

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık %0,27 azaldı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,27 azalış, ulaştırmada %2,38 artış ve konutta %2,62 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %-0,07, ulaştırmada %0,36 ve konutta %0,43 oldu. 

TÜFE ana harcama gruplarının aylık değişim oranları ve genel endeks değişimine etkileri(%), Haziran 2025

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla, 26 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %34,62 arttı, aylık %1,76 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,76 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,27 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %34,62 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %42,47 artış olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Haziran 2025

 

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Etiketler tüik haziran enflasyonu türkiye istatisik kurumu
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