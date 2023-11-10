TÜİK, işsizlik rakamlarını açıkladı

TÜİK verilerine göre, eylül ayında işsiz sayısı 46 bin kişi azalarak 3 milyon 168 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Eylül’e ilişkin İşgücü İstatistiklerini açıkladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı eylül ayında bir önceki aya göre 46 bin kişi azalarak 3 milyon 168 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise eylülde önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 7,5 iken kadınlarda yüzde 12,3 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI AZALDI

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı eylül ayında bir önceki aya göre 59 bin kişi azalarak 31 milyon 686 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 48,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 iken kadınlarda yüzde 31,2 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2023 yılı eylül ayında bir önceki aya göre 105 bin kişi azalarak 34 milyon 854 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1 iken kadınlarda yüzde 35,6 oldu.

GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 16,7

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalış ile yüzde 16,7 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,8, kadınlarda ise yüzde 22,0 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı eylül ayında bir önceki aya göre 0,8 saat artarak 44,2 saat olarak gerçekleşti.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 21,8

Geniş tanımlı işsizlik olarak da bilinen zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı eylül ayında bir önceki aya göre 1,2 puanlık azalış ile yüzde 21,8 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,6 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 16,7 olarak tahmin edildi.