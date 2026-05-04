  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. TÜİK Nisan 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı: Aylık artış beklentileri de aştı

TÜİK Nisan 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı: Aylık artış beklentileri de aştı

TÜİK Nisan 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı: Aylık artış beklentileri de aştı
Güncelleme:

Milyonların beklediği Nisan 2026 enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen rakamlara göre tüketici fiyatları yıllık bazda %32,37 artış kaydetti. Aylık artışın %4,18 olduğu Nisan ayında, ENAG ve İTO verileriyle TÜİK arasındaki makas dikkat çekti.

Ekonomi gündeminin en kritik verisi olan Nisan 2026 enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşıldı. Veriler, hem aylık hem de yıllık bazda piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan ayında yıllık bazda %32,37 oranında artış gösterdi. Piyasa analistlerinin genel beklentisi yıllık enflasyonun %31,25 seviyelerinde kalacağı yönündeydi. Bu sonuçla birlikte enflasyonun mart ayındaki %30,87’lik seviyesinden yukarı yönlü ivmelendiği görüldü.

Aylık Artış Beklentileri Aştı

Nisan ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre %4,18 oranında yükseldi. Piyasa anketlerinde aylık artış beklentisi %3,28 olarak öngörülüyordu. Mart ayında %1,94 olarak gerçekleşen aylık enflasyonun Nisan’da iki katından fazla bir hıza ulaşması dikkat çekti.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %32,37 arttı, aylık %4,18 arttı

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %4,18 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,37 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,43 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Nisan 2026

Milyonların beklediği Nisan 2026 enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen rakamlara göre tüketici fiyatları yıllık bazda %32,37 artış kaydetti. Aylık artışın %4,18 olduğu Nisan ayında, ENAG ve İTO verileriyle TÜİK arasındaki makas dikkat çekti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %28,59 arttı, aylık %3,17 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,17 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,99 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,59 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %26,48 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE değişim oranları(%), Nisan 2026

Milyonların beklediği Nisan 2026 enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen rakamlara göre tüketici fiyatları yıllık bazda %32,37 artış kaydetti. Aylık artışın %4,18 olduğu Nisan ayında, ENAG ve İTO verileriyle TÜİK arasındaki makas dikkat çekti.

ENAG ve İTO ile Makas Açılıyor

TÜİK’in resmi verilerinin yanı sıra bağımsız kurumların ölçümleri de piyasanın takibindeydi:

ENAG (Enflasyon Araştırma Grubu): Nisan ayında aylık %5,07, yıllık ise %55,38 artış hesapladı.
İTO (İstanbul Ticaret Odası): İstanbul’da perakende fiyatların aylık %3,74, yıllık bazda ise %36,83 arttığını duyurdu.

Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi, merkez bankasının para politikası adımları ve yıl sonu hedefleri açısından kritik önem taşıyor. Özellikle aylık bazdaki %4,18’lik yükseliş, fiyatlama davranışlarındaki katılığı bir kez daha gözler önüne serdi. Gelecek aylarda baz etkisinin enflasyon üzerindeki seyri merakla bekleniyor.

ENAG Nisan 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı: Aylık ve yıllık bazda yükseliş sürüyor!ENAG Nisan 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı: Aylık ve yıllık bazda yükseliş sürüyor!Ekonomi
İstanbul'da enflasyon uçuşa geçti: İşte Nisan ayının zam şampiyonlarıİstanbul'da enflasyon uçuşa geçti: İşte Nisan ayının zam şampiyonlarıEkonomi
Enflasyon açıklandı; Mayıs 2026 kira zam tavan oranı belli olduEnflasyon açıklandı; Mayıs 2026 kira zam tavan oranı belli olduEmlak

Tüketici Fiyat Endeksi, Nisan 2026

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %32,37 arttı, aylık %4,18 arttı

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %4,18 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,37 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,43 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Nisan 2026

Milyonların beklediği Nisan 2026 enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen rakamlara göre tüketici fiyatları yıllık bazda %32,37 artış kaydetti. Aylık artışın %4,18 olduğu Nisan ayında, ENAG ve İTO verileriyle TÜİK arasındaki makas dikkat çekti.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Nisan 2026

 Milyonların beklediği Nisan 2026 enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen rakamlara göre tüketici fiyatları yıllık bazda %32,37 artış kaydetti. Aylık artışın %4,18 olduğu Nisan ayında, ENAG ve İTO verileriyle TÜİK arasındaki makas dikkat çekti.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık %34,55 arttı

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %34,55 artış, ulaştırmada %35,06 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %46,60 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,72, ulaştırmada 5,66 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,30 yüzde puan oldu.

TÜFE ana harcama gruplarının yıllık değişim oranları ve genel endeks değişimine katkıları, Nisan 2026

Milyonların beklediği Nisan 2026 enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen rakamlara göre tüketici fiyatları yıllık bazda %32,37 artış kaydetti. Aylık artışın %4,18 olduğu Nisan ayında, ENAG ve İTO verileriyle TÜİK arasındaki makas dikkat çekti.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık %3,70 arttı

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,70 artış, ulaştırmada %4,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %7,99 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,95, ulaştırmada 0,73 ve konutta 0,90 yüzde puan oldu. (Ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'de, ana harcama gruplarının genel endeksteki aylık ve yıllık değişime olan katkıları Ek Tablo-3'tedir).

TÜFE ana harcama gruplarının aylık değişim oranları ve genel endeks değişimine katkıları (%), Nisan 2026

Milyonların beklediği Nisan 2026 enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen rakamlara göre tüketici fiyatları yıllık bazda %32,37 artış kaydetti. Aylık artışın %4,18 olduğu Nisan ayında, ENAG ve İTO verileriyle TÜİK arasındaki makas dikkat çekti.

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla, 19 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 147 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %30,51 arttı, aylık %3,42 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,42 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,72 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,51 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,01 artış olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Nisan 2026

Milyonların beklediği Nisan 2026 enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen rakamlara göre tüketici fiyatları yıllık bazda %32,37 artış kaydetti. Aylık artışın %4,18 olduğu Nisan ayında, ENAG ve İTO verileriyle TÜİK arasındaki makas dikkat çekti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Nisan 2026

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %28,59 arttı, aylık %3,17 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,17 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,99 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,59 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %26,48 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE değişim oranları(%), Nisan 2026

Milyonların beklediği Nisan 2026 enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen rakamlara göre tüketici fiyatları yıllık bazda %32,37 artış kaydetti. Aylık artışın %4,18 olduğu Nisan ayında, ENAG ve İTO verileriyle TÜİK arasındaki makas dikkat çekti.
Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı(%), Nisan 2026

Milyonların beklediği Nisan 2026 enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen rakamlara göre tüketici fiyatları yıllık bazda %32,37 artış kaydetti. Aylık artışın %4,18 olduğu Nisan ayında, ENAG ve İTO verileriyle TÜİK arasındaki makas dikkat çekti. Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık %30,36 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %40,42 artış, imalatta %30,36 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %7,19 artış ve su temininde %38,26 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %26,49 artış, dayanıklı tüketim mallarında %29,75 artış, dayanıksız tüketim mallarında %31,57 artış, enerjide %33,15 artış ve sermaye mallarında %24,70 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Nisan 2026

 Milyonların beklediği Nisan 2026 enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen rakamlara göre tüketici fiyatları yıllık bazda %32,37 artış kaydetti. Aylık artışın %4,18 olduğu Nisan ayında, ENAG ve İTO verileriyle TÜİK arasındaki makas dikkat çekti.

Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Nisan 2026

Milyonların beklediği Nisan 2026 enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen rakamlara göre tüketici fiyatları yıllık bazda %32,37 artış kaydetti. Aylık artışın %4,18 olduğu Nisan ayında, ENAG ve İTO verileriyle TÜİK arasındaki makas dikkat çekti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık %3,59 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %9,84 artış, imalatta %3,59 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %4,96 azalış ve su temininde %2,02 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %3,62 artış, dayanıklı tüketim mallarında %2,17 artış, dayanıksız tüketim mallarında %2,48 artış, enerjide %4,84 artış ve sermaye mallarında %1,67 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Nisan 2026

Milyonların beklediği Nisan 2026 enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen rakamlara göre tüketici fiyatları yıllık bazda %32,37 artış kaydetti. Aylık artışın %4,18 olduğu Nisan ayında, ENAG ve İTO verileriyle TÜİK arasındaki makas dikkat çekti.

Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Nisan 2026

 Milyonların beklediği Nisan 2026 enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen rakamlara göre tüketici fiyatları yıllık bazda %32,37 artış kaydetti. Aylık artışın %4,18 olduğu Nisan ayında, ENAG ve İTO verileriyle TÜİK arasındaki makas dikkat çekti.

 

 

İstanbul'da enflasyon uçuşa geçti: İşte Nisan ayının zam şampiyonlarıİstanbul'da enflasyon uçuşa geçti: İşte Nisan ayının zam şampiyonlarıEkonomi
ENAG Nisan 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı: Aylık ve yıllık bazda yükseliş sürüyor!ENAG Nisan 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı: Aylık ve yıllık bazda yükseliş sürüyor!Ekonomi
TÜİK Nisan 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı: Aylık artış beklentileri de aştıTÜİK Nisan 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı: Aylık artış beklentileri de aştıEkonomi
Enflasyon açıklandı; Mayıs 2026 kira zam tavan oranı belli olduEnflasyon açıklandı; Mayıs 2026 kira zam tavan oranı belli olduEmlak
Memur ve emeklilerin enflasyon zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte kuruşu kuruşuna zam oranlarıMemur ve emeklilerin enflasyon zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte kuruşu kuruşuna zam oranlarıÇalışma Hayatı

Haber3.com Haber Merkezi

Bu Haberleri Kaçırma...

Oğlunun 2 çocuk annesi dini nikahlı sevgilisini öldüren annenin ifadesi ortaya çıktı
Oğlunun 2 çocuk annesi dini nikahlı sevgilisini öldüren annenin ifadesi ortaya çıktı
İslam Memiş’ten ''tufan" uyarısı! Altın borcu olanlar, düğün yapacaklar ve ev alacaklar dikkat
İslam Memiş’ten ''tufan" uyarısı! Altın borcu olanlar, düğün yapacaklar ve ev alacaklar dikkat
Amedspor'un şampiyonluk kutlamalarında ortalık karıştı, çok sayıda yarlı ve gözaltı var!
Amedspor'un şampiyonluk kutlamalarında ortalık karıştı, çok sayıda yarlı ve gözaltı var!
Devrim Özkan hakkındaki tepki çeken iddialara isyan etti
Devrim Özkan hakkındaki tepki çeken iddialara isyan etti
İstanbul'da sitenin mescidinde kan donduran vahşet! Hepsi parçalanmış halde bulundu
İstanbul'da sitenin mescidinde kan donduran vahşet! Hepsi parçalanmış halde bulundu
Migrenle mücadelede yeni dönem: Uzman isimden kritik uyarı geldi
Migrenle mücadelede yeni dönem: Uzman isimden kritik uyarı geldi
Sakarya’da kıyıya vuran çantadan kirli bir servet çıktı!
Sakarya’da kıyıya vuran çantadan kirli bir servet çıktı!
Küresel piyasalarda petrol ve altın fiyatlarını değiştirecek hamle geldi!
Küresel piyasalarda petrol ve altın fiyatlarını değiştirecek hamle geldi!
Etiketler tüik enflasyon nisan 2026 enflasyonu enflasyon oranı tüketici fiyat endeksi yıllık enflasyon aylık enflasyon enflasyon rakamları TÜFE üfe
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Enflasyon açıklandı; Mayıs 2026 kira zam tavan oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Mayıs 2026 kira zam tavan oranı belli oldu Malatya’da otobüs kazası: 3 ölü, 41 yaralı var... Kaza anı saniye saniye kamerada... Malatya’da otobüs kazası: 3 ölü, 41 yaralı var... Kaza anı saniye saniye kamerada... Son seçim anketinden çıkan sonuç tarihe geçti: Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı! Son seçim anketinden çıkan sonuç tarihe geçti: Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı! Yedek kulübesinden fırlayıp hakeme yumruk attı! Maç tatil edildi, futbolcu gözatında... Yedek kulübesinden fırlayıp hakeme yumruk attı! Maç tatil edildi, futbolcu gözatında... Tıp dünyası şaşkın: İkiz bebeklerin babaları farklı çıktı! Tıp dünyası şaşkın: İkiz bebeklerin babaları farklı çıktı! Şanlıurfa'da fırtına felaketi: Bir kişi hayatını kaybetti, 40 yaralı var, okullar tatil edildi! Şanlıurfa'da fırtına felaketi: Bir kişi hayatını kaybetti, 40 yaralı var, okullar tatil edildi! Iğdır’da arı saldırısı paniği facia getirdi: 5 yaralı var, 400 koyun telef oldu! Iğdır’da arı saldırısı paniği facia getirdi: 5 yaralı var, 400 koyun telef oldu! Beşiktaş'ın forması davalık oldu! Tasarımda Atatürk'ün süveterinden esinlenilmişti... Beşiktaş'ın forması davalık oldu! Tasarımda Atatürk'ün süveterinden esinlenilmişti... Ankara'da taşlar yerinden oynuyor: AK Parti kulislerinden sızan 3 büyük korku! Ankara'da taşlar yerinden oynuyor: AK Parti kulislerinden sızan 3 büyük korku! İspanya Başbakanı Sanchez'in uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı İspanya Başbakanı Sanchez'in uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı
Mayıs'ta kar esareti: Yollar kapatıldı, okullar tatil edildi! Mayıs'ta kar esareti: Yollar kapatıldı, okullar tatil edildi! Uşak'ta 7 araçlı zincirleme trafik kazası: Aynı aileden 4 kişi öldü, 34 yaralı var Uşak'ta 7 araçlı zincirleme trafik kazası: Aynı aileden 4 kişi öldü, 34 yaralı var RTÜK'ten ünlü markanın anneler günü reklamına inceleme! RTÜK'ten ünlü markanın anneler günü reklamına inceleme! Gaziantep'te süper hücre felaketi: 23 yaralı, 39 okulda eğitime ara verildi! Gaziantep'te süper hücre felaketi: 23 yaralı, 39 okulda eğitime ara verildi! Memur ve emeklilerin enflasyon zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte kuruşu kuruşuna zam oranları Memur ve emeklilerin enflasyon zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte kuruşu kuruşuna zam oranları ENAG Nisan 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı: Aylık ve yıllık bazda yükseliş sürüyor! ENAG Nisan 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı: Aylık ve yıllık bazda yükseliş sürüyor! Survivor'da korku dolu anlar: Bayhan kanlar içinde kaldı! Sağlık durumunu Acun Ilıcalı açıkladı Survivor'da korku dolu anlar: Bayhan kanlar içinde kaldı! Sağlık durumunu Acun Ilıcalı açıkladı Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Önce kış ardından bahar var Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Önce kış ardından bahar var Gelinin giyinme odasında ''gizli kamera'' bulunmuştu, salon sahibi beraat etti Gelinin giyinme odasında ''gizli kamera'' bulunmuştu, salon sahibi beraat etti