TÜİK Nisan 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı: Aylık artış beklentileri de aştı

Milyonların beklediği Nisan 2026 enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen rakamlara göre tüketici fiyatları yıllık bazda %32,37 artış kaydetti. Aylık artışın %4,18 olduğu Nisan ayında, ENAG ve İTO verileriyle TÜİK arasındaki makas dikkat çekti.

Ekonomi gündeminin en kritik verisi olan Nisan 2026 enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşıldı. Veriler, hem aylık hem de yıllık bazda piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan ayında yıllık bazda %32,37 oranında artış gösterdi. Piyasa analistlerinin genel beklentisi yıllık enflasyonun %31,25 seviyelerinde kalacağı yönündeydi. Bu sonuçla birlikte enflasyonun mart ayındaki %30,87’lik seviyesinden yukarı yönlü ivmelendiği görüldü.

Aylık Artış Beklentileri Aştı

Nisan ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre %4,18 oranında yükseldi. Piyasa anketlerinde aylık artış beklentisi %3,28 olarak öngörülüyordu. Mart ayında %1,94 olarak gerçekleşen aylık enflasyonun Nisan’da iki katından fazla bir hıza ulaşması dikkat çekti.

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %4,18 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,37 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,43 artış olarak gerçekleşti.

ENAG ve İTO ile Makas Açılıyor

TÜİK’in resmi verilerinin yanı sıra bağımsız kurumların ölçümleri de piyasanın takibindeydi:

ENAG (Enflasyon Araştırma Grubu): Nisan ayında aylık %5,07, yıllık ise %55,38 artış hesapladı.

İTO (İstanbul Ticaret Odası): İstanbul’da perakende fiyatların aylık %3,74, yıllık bazda ise %36,83 arttığını duyurdu.

Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi, merkez bankasının para politikası adımları ve yıl sonu hedefleri açısından kritik önem taşıyor. Özellikle aylık bazdaki %4,18’lik yükseliş, fiyatlama davranışlarındaki katılığı bir kez daha gözler önüne serdi. Gelecek aylarda baz etkisinin enflasyon üzerindeki seyri merakla bekleniyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, Nisan 2026

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %4,18 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,37 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,43 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık %34,55 arttı

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %34,55 artış, ulaştırmada %35,06 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %46,60 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,72, ulaştırmada 5,66 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,30 yüzde puan oldu.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık %3,70 arttı

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,70 artış, ulaştırmada %4,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %7,99 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,95, ulaştırmada 0,73 ve konutta 0,90 yüzde puan oldu. (Ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'de, ana harcama gruplarının genel endeksteki aylık ve yıllık değişime olan katkıları Ek Tablo-3'tedir).

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla, 19 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 147 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %30,51 arttı, aylık %3,42 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,42 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,72 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,51 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,01 artış olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Nisan 2026

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık %30,36 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %40,42 artış, imalatta %30,36 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %7,19 artış ve su temininde %38,26 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %26,49 artış, dayanıklı tüketim mallarında %29,75 artış, dayanıksız tüketim mallarında %31,57 artış, enerjide %33,15 artış ve sermaye mallarında %24,70 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık %3,59 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %9,84 artış, imalatta %3,59 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %4,96 azalış ve su temininde %2,02 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %3,62 artış, dayanıklı tüketim mallarında %2,17 artış, dayanıksız tüketim mallarında %2,48 artış, enerjide %4,84 artış ve sermaye mallarında %1,67 artış olarak gerçekleşti.

