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TÜİK Nisan ayı enflasyonunu açıkladı

TÜİK Nisan ayı enflasyonunu açıkladı
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Türkiye İstatistik Kurumu endişeyle beklenen Nisan 2024 TÜFE ve ÜFE rakamlarını açıkladı. TÜİK'in açıklamasıyla Nisan 2024 resmi üretici ve tüketici enflasyon rakamları belli oldu. İşte Nisan 2024 enflasyon rakamları...

Türkiye İstatistik Kurumu endişeyle beklenen Nisan 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜİK verilerinde yıllık enflasyonda nisanda 17 ayın zirvesi görüldü.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre;

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %69,80, aylık %3,18 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,64 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu yeni yılın 4'üncü enflasyon verisi olan Nisan 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Nisan 2024 TÜFE rakamları...

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %55,66 arttı, aylık %3,60 arttı

2024 yılı Nisan ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %3,60 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,66 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,83 artış gösterdi.

 Türkiye İstatistik Kurumu yeni yılın 4'üncü enflasyon verisi olan Nisan 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Nisan 2024 ÜFE rakamları...

Beklentiler neydi ?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanacak nisan ayı enflasyon verisine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,22 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,80, en yüksek yüzde 3,80 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 68,50 olan yıllık enflasyonun ise yüzde 69,87'ye çıkacağı hesaplandı. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de nisanda 43,65 oldu. Tüketici fiyatları son olarak martta aylık bazda yüzde 3,16 artış kaydetmişti.

ENAG Nisan 2024 enflasyon rakamları

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'ndan kısa bir süre önce Nisan 2024 enflasyon verisini açıkladı.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Nisan ayında %5,02 artarken ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Yıllık Bazda %124,35 arttı.

İTO enflasyon verileri neydi ?

Enflasyon rakamları için öncü bir gösterge olan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İstanbul perakende fiyat endeksi ise çarşamba günü yayımlanmıştı. Buna göre İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verileri, İstanbul'da nisan ayında perakende fiyatların aylık yüzde 4,89, yıllık ise yüzde 78,81 artış gösterdiğini ortaya koymuştu.

Tüketici Fiyat Endeksi, Nisan 2024

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %69,80, aylık %3,18 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,64 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Nisan 2024

Türkiye İstatistik Kurumu yeni yılın 4'üncü enflasyon verisi olan Nisan 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Nisan 2024 TÜFE rakamları...

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Nisan 2024

Türkiye İstatistik Kurumu yeni yılın 4'üncü enflasyon verisi olan Nisan 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Nisan 2024 TÜFE rakamları...

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %51,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %103,86 ile eğitim oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Nisan 2024

 Türkiye İstatistik Kurumu yeni yılın 4'üncü enflasyon verisi olan Nisan 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Nisan 2024 TÜFE rakamları...

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %1,03 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,56 ile alkollü içecekler ve tütün oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Nisan 2024

 Türkiye İstatistik Kurumu yeni yılın 4'üncü enflasyon verisi olan Nisan 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Nisan 2024 TÜFE rakamları...

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Nisan ayı itibarıyla, 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 123 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %72,72, aylık %3,24 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,58, bir önceki yılın aynı ayına göre %72,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,57 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Nisan 2024

Türkiye İstatistik Kurumu yeni yılın 4'üncü enflasyon verisi olan Nisan 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Nisan 2024 TÜFE rakamları...

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Nisan 2024

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %55,66 arttı, aylık %3,60 arttı

2024 yılı Nisan ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %3,60 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,66 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,83 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE değişim oranları(%), Nisan 2024

Türkiye İstatistik Kurumu yeni yılın 4'üncü enflasyon verisi olan Nisan 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Nisan 2024 ÜFE rakamları...

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı(%), Nisan 2024

Türkiye İstatistik Kurumu yeni yılın 4'üncü enflasyon verisi olan Nisan 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Nisan 2024 ÜFE rakamları...

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık %60,03 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %74,68 artış, imalatta %60,03 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %4,79 artış ve su temininde %66,71 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %54,88 artış, dayanıklı tüketim mallarında %65,83 artış, dayanıksız tüketim mallarında %66,35 artış, enerjide %29,84 artış ve sermaye mallarında %66,33 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Nisan 2024

Türkiye İstatistik Kurumu yeni yılın 4'üncü enflasyon verisi olan Nisan 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Nisan 2024 ÜFE rakamları...

Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Nisan 2024

Türkiye İstatistik Kurumu yeni yılın 4'üncü enflasyon verisi olan Nisan 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Nisan 2024 ÜFE rakamları...

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık %3,26 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %4,51 artış, imalatta %3,26 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %7,30 artış ve su temininde %1,93 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %2,95 artış, dayanıklı tüketim mallarında %3,63 artış, dayanıksız tüketim mallarında %4,77 artış, enerjide %5,08 artış ve sermaye mallarında %1,98 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Nisan 2024

Türkiye İstatistik Kurumu yeni yılın 4'üncü enflasyon verisi olan Nisan 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Nisan 2024 ÜFE rakamları...

Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Nisan 2024

Türkiye İstatistik Kurumu yeni yılın 4'üncü enflasyon verisi olan Nisan 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Nisan 2024 ÜFE rakamları...

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Etiketler tüik türkiye istatistik kurumu enflasyon nisan ayı enflasyonu TÜFE ÜFE
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