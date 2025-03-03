TÜİK Şubat 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının ikinci enflasyon rakamları olan Şubat ayı TÜFE ve ÜFE rakamlarını açıkladı. TÜİK'in verilerine göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %39,05, aylık %2,27, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %25,21, aylık ise %2,12 oranında artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Şubat ayının enflasyon verileri açıklandı.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre;

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %39,05, aylık %2,27 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,83 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %25,21 arttı, aylık %2,12 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,12 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,24 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,21 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,55 artış gösterdi.

ENAG ve İTO enflasyonları

Bağımsız araştırmacıların oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2025 Şubat ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu bugün TÜİK'ten yaklaşık 45 dakika önce açıklamıştı. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Şubat ayında %3,37, yıllık bazda ise %79,51 oranında arttı.

TÜİK'in açıkladığı Şubat ayı enflasyon verileri için öncü gösterge olan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi verileri ise cumartesi günü yayımlanmıştı. Buna göre İTO, İstanbul'da şubat ayında perakende fiyatların aylık yüzde 3,19, yıllık ise yüzde 45,35 artış gösterdiğini açıklamıştı.

Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat 2025

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %39,05, aylık %2,27 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,83 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Şubat 2025

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Şubat 2025

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %20,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %94,90 ile eğitim oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Şubat 2025

Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-5,06 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,92 ile eğitim oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Şubat 2025

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Şubat ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %39,47, aylık %2,32 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,32, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,91, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,47 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,40 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Şubat 2025

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Şubat 2025

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %25,21 arttı, aylık %2,12 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,12 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,24 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,21 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,55 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE değişim oranları(%), Şubat 2025

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı(%), Şubat 2025

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık %24,76 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %33,24 artış, imalatta %24,76 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %23,95 artış ve su temininde %57,58 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %21,16 artış, dayanıklı tüketim mallarında %34,52 artış, dayanıksız tüketim mallarında %33,52 artış, enerjide %19,18 artış ve sermaye mallarında %24,16 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Şubat 2025

Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Şubat 2025

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık %2,24 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %4,16 artış, imalatta %2,24 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %0,34 azalış ve su temininde %2,90 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %2,15 artış, dayanıklı tüketim mallarında %2,83 artış, dayanıksız tüketim mallarında %2,41 artış, enerjide %0,98 artış ve sermaye mallarında %2,04 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Şubat 2025

Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Şubat 2025