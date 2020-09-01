TÜİK Türkiye'yi bir gecede 40 milyar TL zenginleştirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) milli gelir rakamlarında revizyona gitti. Bu revizyonla daha önce 2019 için milli gelir rakamı, önceki rakama göre 39,8 milyar TL arttı.

Sözcü’nün haberine göre, TÜİK’ten yapılan açıklamada “2020 yılında yayımlanan Dış Ticaret İstatistikleri (Özel Dış Ticaret sisteminden Genel Dış Ticaret sistemine geçiş), Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri (UHTİ) ve Ödemeler Dengesi İstatistiklerinde (ÖDİ) yapılan revizyonlar nedeniyle, Ulusal Hesaplar sisteminde revizyon yapılmıştır” dendi.

Revizyon sonucunda tüm yıllarda milli gelir rakamlarında yukarı yönlü değişiklik oldu.

Buna göre 2019 için daha önce açıklanan milli gelir 4 trilyon 280 milyar 381 milyon TL’ydi. Revizyonla bu rakam, 4 trilyon 320 milyar 191 milyon TL olarak açıklandı. Böylece 2019 milli geliri, 39 milyar 810 milyon TL artmış oldu. 2019 ekonomik büyüme rakamı ise yüzde 0,9 olarak kaldı.

Dolar cinsinden de yükseldi

2018 yılı verilerinde de güncelleme yapıldı. 2018 milli gelir rakamı revizyon sonucu 33,9 milyar TL yükselirken, büyüme oranı da yüzde 2,8’den yüzde 3,0’a yükseldi.

Dolar cinsinden milli gelir önceki seride 2019 yılı için 754 milyar dolarken, yeni seride 761 milyar dolara yükseldi. Eski seride 9 bin 127 dolar olan 2019 yılı kişi başı milli gelir de yeni seride 9 bin 213 dolar oldu.

Haziran 2020 itibarıyla milli gelir ise 4 trilyon 481 milyar 603 milyon TL oldu. Dolar cinsinden milli gelir ise 742,9 milyar dolar, kişi başı milli gelirse 8 bin 934 dolara geriledi.

