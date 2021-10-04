TÜİK'e alternatif enflasyon hesabında TÜİK'in açıkladığı enflasyon 2'ye katlandı

ENAG’ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Eylül ayı enflasyon yüzde 2,89, son 12 aylık enflasyon ise yüzde 44,7 değerinde olduğu açıklandı.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşım yaparak araştırmaları sonucu ortaya çıkan enflasyon oranlarını açıkladı.

Buna göre, son 12 aylık enflasyon yüzde 44,7, Eylül ayı enflasyon ise yüzde 2,89 şeklinde belirlendi.

TÜİK ENFLASYONU AÇIKLADI: %19,58

Türkiye İstatistik Kurumu merakla beklenen Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyondaki korkutan yükseliş sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyondaki korkutan yükselişin Eylül ayında da devam ettiği görüldü.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti.

Ekonomistler Eylül ayı için %19,69 enflasyon bekliyordu.