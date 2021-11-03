TÜİK'in enflasyonuna itiraz var: ''Yüzde 19,89 değil, yüzed 49,87!''

TÜİK verilerine göre enflasyon yüzde 19,89'a yükselirken bağımsız ekonomistlerin oluşturduğu ENAG, enflasyonu yıllık bazda yüzde 49,87 olarak açıkladı.

Koronavirüs pandemisi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası'ndaki görevden alma kararları ve Merkez Bankası'nın piyasanın ihtiyaca bağlı taleplere rağmen faiz indirimi kararı uygulaması piyasada sarsıcı etkiler yarattı.

Öte yandan Dolar/TL kuru ise yaklaşık bir ayda 8,27 seviyesinden 9 lira 65 liraya dayandı. Art arda gelen zamlar vatandaşa zor günler yaşatırken enflasyon verileri açıklandı.

Siyasi iktidarın bürokrasiye etkisi nedeniyle TÜİK'in enflasyon verilerinin doğruluğu üzerine tartışmalar sürerken açıklanan rakamın yüzde 190,89'a yükselmesi dikkat çekti.

TÜİK VERİLERİNE GÖRE YÜZDE 20'YE DAYANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları, ekim ayında aylık bazda 2,39 yüzde artarken, yıllık enflasyon yüzde 19,58'den yüzde 19,89'a yüksedi.

Enflasyonun gıda fiyatları, sigara ve yakıt fiyatlarına gelen zam ve TL'deki devam eden değer kaybı etkisi ile ekimde aylık bazda yüzde 2,6, yıllık ise yüzde 20,2 artması bekleniyordu.

Nisan ayına kadar 7 aylık yükselişin ardından tüketici enflasyonu mayısta tam kapanma tedbirlerinin etkisiyle yüzde 16,59'a düşmüştü. Ardından yükselişe geçen enflasyon, eylül ayında yüzde 19,58'e yükselerek politika faizini aşmış ve Mart 2019'dan beri en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

ENAG'DAN ÇARPICI RAKAMLAR

Bağımsız iktisatçılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre ekimde enflasyon aylık bazda yüzde 6,90 artarken, yıllık bazda ise yüzde 49,87 oldu.

ENAG verilerine göre, tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ekim ayında %6.90 arttı.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en çok aylık düşüş - yüzde 3,57 ile haberleşme en fazla yükseliş ise yüzde 14,77 ile çeşitli mal ve hizmetler kaleminde gerçekleşti.

ENAG-özellikli ürün grubu enflasyon hesaplamasına göre, aylık en fazla düşüş yaşanan grup yüzde 4,60 ile tahıl ürünleri, en fazla yükseliş görülen grup ise yüzde 30,39 ile atıştırmalık ürün grubunda oldu.