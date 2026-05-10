TÜİK'te tartışma yaratan atama! Bakanlık iddialara son noktayı koydu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı medya organlarında yer alan "TÜİK Başkanı görevden alındı" ve "Fatura TÜİK'e kesildi" başlıklı haberler üzerine resmi bir açıklama yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, kamuoyuna sunulan bilgilerin yanlış ve yanıltıcı olduğu vurgulandı. TÜİK eski Başkanı Erhan Çetinkaya'nın görev süresinin ocak ayında dolduğu, atama yapılana kadar vekaleten görevine devam ettiği belirtildi.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün bazı gazetelerin aynı başlıklarla 'Fatura TÜİK'e kesildi', 'TÜİK Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alındı' şeklinde yanlış bilgi paylaştıkları ve açıkça, bilinçli olarak dezenformasyon yaptıkları görülmüştür. Bilindiği üzere, TÜİK eski Başkanı Sayın Erhan Çetinkaya'nın görev süresi ocak ayında bitmiş olup, yeni atama yapılana kadar görevini vekaleten devam ettirmiştir. Bu çerçevede; ataması yapılmamışken 'görevden alındı' diyerek zorlama yorumlarla, bir niyet ile yanlış bilgiyi alenen kamuoyuna bilinçli yayma girişimleri hakkında tüm hukuki haklar kullanılacaktır" denildi.

DHA