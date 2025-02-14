Tüketici kredilerinde taksit sınırı değişti

BDDK, tüketici kredilerinde vade sınırlarının değiştiğini duyurdu. 125 bin TL ve altında olan krediler için vade sınırı 36 ay olarak belirlendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredilerinde taksit sınırlarını yeniden düzenledi. Buna göre, 125 bin TL ve altındaki krediler için vade sınırı 36 ay olarak belirlendi.

Haziran 2022’de yapılan son güncellemede, 50 bin TL ve altı için 36 ay vade, 50-100 bin TL için 24 ay vade, 100 bin TL üzerindeki krediler için ise 12 ay vade uygulanabiliyordu.

BDDK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Finansal istikrarın sağlanmasına yönelik atılan makro ihtiyati adımlar çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 13/2/2025 tarihli ve 11152 sayılı Kararı ile;

Kurulun 09.06.2022 tarihli ve 10222 sayılı Kararı kapsamında belirlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırlamasındaki parasal tutarlar makro ekonomik veriler de dikkate alınarak aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

- Kredi tutarı 125.000 Türk Lirası ve altında olan krediler için otuz altı ay,

- Kredi tutarı 125.000 Türk Lirasının üzerinde olup 250.000 Türk Lirasının üzerinde olmayan krediler için yirmi dört ay,

- Kredi tutarı 250.000 Türk Lirasının üzerinde olan krediler için on iki ay.”