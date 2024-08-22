Tüketicilerin ekonomiye güven endeksi Ağustos'ta arttı

TÜİK verilerine göre ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksinde aylık bazda yüzde 0,6 oranında artış yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, temmuz ayında 75,9 iken ağustos ayında yüzde 0,6 oranında artarak 76,4 oldu.

Tüketici güven endeksi 76,4 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Temmuz ayında 75,9 iken Ağustos ayında %0,6 oranında artarak 76,4 oldu.

Tüketici güven endeksi, Ağustos 2024

Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Ağustos 2024