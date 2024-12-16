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Tüm kredi kartlarında limitler düşürülecek mi ?

Tüm kredi kartlarında limitler düşürülecek mi ?
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BDDK kaynakları, kredi kartında yeni yıldan itibaren limitlerin düşürüleceğine yönelik iddiaların ardından kredi kartı limitlerine yeni bir düzenlemenin söz konusu olmadığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz aylarda Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında yeni bir ekip oluşturulacağını duyurmuştu.

Oluşturulacak bu yeni ekip için son aşamaya gelinirken, yeni uygulamayla birlikte bankaların, anlık olarak müşterilerinin güncel gelir bilgilerini SGK veri tabanından görüntüleyebileceği öğrenildi.

Hatta yeni düzenlemeyle birlikte kredi kartı limitlerinin, aylık gelir ile orantılı hale getirilmesi planlanırken, bankaların geçmişe dönük limit düzenlemesine gidebileceği öne sürüldü.

Ancak kredi kartı limitlerinin düşürüleceğine dair iddiaların ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kaynakları, kredi kartı limitlerine ilişkin yeni bir düzenlemenin söz konusu olmadığını, gelirin 4 katına katına göre ayarlanmasına yönelik uygulamanın devam ettiğini bildirdi.

Bu kapsamda CNBC-e'nin ulaştığı BDDK kaynakları, limitlere ilişkin yeni bir düzenleme ve bankalara gönderilen yeni bir talimatın söz konusu olmadığını belirtti. Yetkililer, kredi kartı limitlerinin sadece aylık gelire bakılarak belirlenmesinin söz konusu olmadığını belirterek, yönetmeliğe göre tüm bankalarda sahip olunabilecek toplam kart limitinin ilk yıl için maaşın 2 katından, sonraki yıllarda ise 4 katından fazla olamayacağını söyledi.

 

OdaTV.com

Etiketler kredi kartı kredi kartı limitleri SGK Sosyal Güvenlik Kurumu gelir
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