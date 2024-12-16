Tüm kredi kartlarında limitler düşürülüyor...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi ve Sosyal Güvenlik Kurumu koordinasyonunda 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle tüm kredi kartı sahiplerinin gelirleri incelenecek ve kredi kartı limitilerinin düşürülecek..

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz aylarda Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında yeni bir ekip oluşturulacağını duyurmuştu. Oluşturulacak bu yeni ekip için son aşamaya gelinirken, yeni uygulamayla birlikte bankaların, anlık olarak müşterilerinin güncel gelir bilgilerini SGK veri tabanından görüntüleyebileceği öğrenildi. Yeni düzenlemeyle birlikte kredi kartı limitlerinin, aylık gelir ile orantılı hale getirilmesi planlanırken, bankaların geçmişe dönük limit düzenlemesine gidebileceği belirtiliyor. BDDK bankalara gönderdiği talimatta, yeni dönemde uygulanacak mevzuata göre müşterilerin kredi kartı limitinin aylık gelirlerinin 2 ila 4 katı arasında olması gerektiğini belirtti. Mevcut uygulamada birçok banka, müşterilerine aylık kazançlarının 15 ila 20 katına kadar limit imkanı sunuyordu. OdaTV.com