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Tüpraş dağıtacağı temettü miktarını açıkladı

Tüpraş dağıtacağı temettü miktarını açıkladı
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Tüpraş, 2024 yılına ilişkin genel kurul toplantısında önemli bir karar aldı. Şirket, toplam 23 milyar TL tutarında nakit temettü dağıtılmasına karar verdi.

Tüpraş'ın kar dağıtım politikası, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık durumu ve nakit akışları dikkate alınarak belirlendi. Bu çerçevede, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında; ortaklara toplamda 23 milyar TL nakit temettü dağıtılmasına ve 2.3 milyar TL tutarındaki genel kanuni yedek akçenin, geçmiş yıl karlarından karşılanmasına karar verildi.

TÜPRAŞ, TEMETTÜ DETAYLARI NELER?

Temettü dağıtımında, 1 TL nominal değerli hisse için brüt 11,9369175 TL (%1.193,69) ve net 10,7432257 TL (%1.074,32) ödeme yapılacak.

Temettü ödemeleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 27 Eylül 2024 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek.

Bu karar, genel kurulda oy birliği ile kabul edildi ve hissedarlar, bu yılki temettü dağıtımından faydalanabilecek.

 

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