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TÜPRAŞ'taki patlama hisseleri vurdu: İşlemler durduruldu

TÜPRAŞ'taki patlama hisseleri vurdu: İşlemler durduruldu
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Borsa İstanbul, TÜPRAŞ rafinerisinde meydana gelen patlama sonrası TÜPRAŞ hisselerinin geçici olarak işleme kapatıldığını duyurdu.

Borsa İstanbul tarafından Tüpraş'ın işlem sırası geçici olarak kapatıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan duyuruda "Şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayınlanıncaya kadar TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri geçici olarak işleme kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu adım, Tüpraş'ın İzmit'teki tesislerinde planlı bir tatbikat sırasında yangın çıktığı iddiaları sonrası alındı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İzmit'teki Tüpraş tesislerinde planlı bir tatbikat sırasında çıkan yangının kısa sürede kontrol altında alındığını bildirdi.

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AA

Etiketler tüpraş patlama hisse borsa istanbul
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