Turimzde müthiş rakamlar

Antalya'ya, bu yıl temmuz ayı sonu itibariyle gelen turist sayısı 7 milyon 14 bin 875 oldu. Antalya Havalimanı aracılığıyla gelen 6,8 milyon turistin yüzde 93,5'i, tur operatörleri ve seyahat acentelerinin paket turlarını tercih etti.



Antalya'ya bu yıl 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında 175 ülkeden toplam 7 milyon 14 bin 875 turist geldi. Geçen yıl aynı dönemde 5,3 milyon olan turist sayısı yüzde 31,24 oranında artış gösterdi. Geçen yıla göre turist sayısındaki fark ise 1 milyon 669 bin oldu.



Sadece Antalya Havalimanı aracılığıyla kente 6,8 milyon turist geldi. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu'nun yaptığı çalışmaya göre, 6,8 milyon turistin yüzde 93,5'i, toplam 54 tur operatörü ve seyahat acentesi firmasının uyguladığı paket turu tercih etti.



Kente paket turla gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,6 oranında artış gösterdi. Geçen yıl aynı dönemde paket turla kente 4 milyon 779 bin turist geldi. Paket turla Antalya'yı tercih eden turist sayısı, sektörün en kötü dönemi olarak tarihe geçen 2016'ya göre de neredeyse üç kat artış gösterdi. 2016'nın 7 aylık döneminde 2 milyon 674 bin olan turist sayısı, yüzde 245'lik artış gösterdi.



TEMMUZDA 2 MİLYON 135 BİN KİŞİ GELDİ

Yapılan çalışma ve sektörle ilgili değerlendirmede bulunan Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, turizmde hedef sayı ve gelir olunca, konsantrasyonun da bu ikisi üzerine yoğunlaştığını söyledi. Temmuz ayında yaklaşık 50 acente ile 2 milyon 135 bin turistin paket turla Antalya Havalimanı'na geldiğini belirten Yavuz, temmuz ayında acente bazında 2016 yılına göre yüzde 150, 2017 yılına göre yüzde 26 oranında artış gerçekleştiğini açıkladı.



2016'NIN TOPLAM RAKAMI DA GEÇİLDİ

İlk 7 ay sonunda acentelerle gelen turist sayısının 6 milyon 557 bin olarak gerçekleştiğini belirten Recep Yavuz, “Böylelikle 2017 yılının 7 ayına göre yüzde 36, 2016 yılının 7 ayına göre yüzde 245 oranında artış gerçekleşmiş oldu. 2018'in 7 ayında 2016 yılının toplam turist sayısı olan 6 milyon 181 bin rakamı aşılmış oldu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi rakamlarına göre ilk 7 ay sonunda paket turla 6,8 milyon turist geldiği açıklandı. Aradaki 245 bin kişinin münferit turistler olduğu düşünülebilir" dedi.



REKOR ARTIŞLAR

2016 ve 2017 yıllarında üst üste krizlerle boğuşan ve ayakta kalmaya çalışan acentelerin, 2018 yılı ile birlikte sayılarını önemli ölçüde artırdığını dile getiren Yavuz, “Öyle ki bazı acenteler 8-10 kat daha fazla turist getirdi. 2016 yılında 7 ay sonunda 83 bin turist getiren Odeon, 2018'in 7 ayında 845 bin rakamına ulaştı. 2016 krizinde 7 ay sonunda 94 bin turist getiren Anex ise 2018 yılında 8 kat daha çok turist getirdi. Krizli yıllara rağmen artışını sürdüren FTI Touristik, 7 ay sonunda ilk kez 500 bin rakamına ulaştı. 7 ay sonunda 5 acentenin 500 bin rakamının üzerine çıktığı görülüyor. Odeon, Anex, Tantur, Pegas ve Meeting Point 3 milyon 280 bin turistle toplamda gelen turistin yarıdan fazlasını getirmiş oldu. Tantur hariç diğer 4 acente bu dönemde kuruldukları günden bugüne kadarki en yüksek sayılarına ulaşarak kendi rekorlarını kırmış oldu" dedi.



Recep Yavuz, günlük gelen turist sayısıyla önümüzdeki 3.5 aylık süre göz önüne alındığında acentelerin yıl sonuna kadar 12 milyon turist sayısını yakalamasının mümkün gözüktüğünü sözlerine ekledi.

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