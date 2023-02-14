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Turizm devi Türkiye turizminine alternatif ülkeler açıklaması

Turizm devi Türkiye turizminine alternatif ülkeler açıklaması
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Almanya merkezli turizm şirketi TUI'den skandal Türkiye açıklaması: "Türkiye’ye alternatif olan tatil rotaları var"

Merkez üssü Kahramanmaraş olan şiddetli depremlerde yaşamını yitiren 30 binden fazla insan uluslararası kamuoyunda üzüntü ve şok yaratırken, Almanya merkezli turizm şirketi TUI’nin CEO’sundan tepki çeken bir açıklama geldi.

Şirketin CEO’su Sebastian Ebel yaptığı açıklamada, depremden sonra Türkiye’ye tatil rezervasyonlarının yavaşladığını söylerken bunun ise geçici bir durum olduğunu belirtti.

Ebel, Türkiye’ye gitmek istemeyenler için ise “alternatif tatil rotaları” olduğunu söyledi. Ebel, “Türkiye’ye alternatif olan tatil rotaları var, bunlar İspanya ve Yunanistan” dedi.

Açılımı Touristik Union International olan Alman şirket birçok ülkede faaliyet gösteriyor ve Hanover şehrinden yönetiliyor TUI ülkenin en büyük turizm şirketlerinden biri olarak gösteriliyor.

 

Etiketler tui Türkiye deprem turizm
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