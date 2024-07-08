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Turizmde korkulan oldu: Yerli yurt dışına kaçıyor, yabancı turist artık gelmiyor

Turizmde korkulan oldu: Yerli yurt dışına kaçıyor, yabancı turist artık gelmiyor
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Turizm sezonunun en hareketli olması gereken günlerde otellerin doluluk oranı yüzde 60'lara düştü. Yerli turist yurt dışına çıktı, fiyatları pahalı bulan yabancı turistler de rotayı Mısır gibi ülkelere çevirdi.

Döviz bazında yüksek fiyatlar yabancı turisti, düşen alım gücü ise yerli turisti kaçırınca başta Bodrum olmak üzere turizmin gözbebeği olan birçok bölge boş kaldı. Sosyal medya sık sık paylaşılan fahiş fiyatlı restoran ve cafe fişlerinden sonra otel dolulukları yüzde 60’lara düştü.

ORTA SINIF KALMADI

Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine göre, Türkiye’de turizmcinin kan ağladığını söyleyen Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Kurucusu Serdar Karcılıoğlu, “İnsanlar yurtdışına çıktı, çıkamayanlar da çadıra ya da aile yazlıklarına kaçtı” dedi. Turizmi deniz-kum-güneş üçgeninden çıkarmak gerektiğini belirten Karcılıoğlu, şöyle konuştu: “Sezonun tam göbeği olan temmuz-ağustos ayında okullar tatil olunca gerçek orta direk Bodrum’a gelir otellerde konaklardı, alım gücü vardı. Şimdi o alım gücü kalmadı. İnsanların tatil yapma özgürlükleri ellerinden alındı hem de otellerimiz boş kaldı. Ülkemiz yabancı turist için de cazip olmaktan çıktı. Zaten Türkiye’ye faydası olmayan parasız turistlerin gözbebeğiydik. Bizim tatil turlarımız indirim marketlerinde satılıyordu. Onlar da şimdi Mısır gibi ülkelere kaydı.” 

Cumhuriyet

Etiketler turizm otel Bodrum
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