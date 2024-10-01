  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Turizmin başkenti Antalya'da tüm zamanların ziyaretçi rekoru

Turizmin başkenti Antalya'da tüm zamanların ziyaretçi rekoru

Turizmin başkenti Antalya'da tüm zamanların ziyaretçi rekoru
Güncelleme:

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya'nın 2024 yılının ilk 9 ayında ağırladığı 14 milyon 71 bin 412 ziyaretçi ile tüm zamanların en iyi ziyaretçi verisine ulaşıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; dünyanın gözde turizm merkezleri arasında yer alan Antalya'ya, 2024 yılının ilk 9 ayında 14 milyon 71 bin 412 ziyaretçi geldi. Bu sayı ile turizmde tüm zamanların en iyi ilk 9 aylık ziyaretçi verisine ulaşılmış oldu. İlk 9 ayda kente gelen turist sayısındaki artış oranı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oldu. 9 aylık dönemde Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında 3 milyon 245 bin 626 ile Rusya Federasyonu'nu ilk sıradaki yerini korudu. Almanya 2 milyon 705 bin 103 ziyaretçi ile 2'inci, İngiltere 1 milyon 298 bin 313 ziyaretçi ile 3'üncü sırada yer aldı. İngiltere'yi sırasıyla Polonya, Kazakistan, Romanya, Hollanda, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya takip etti.

EYLÜL AYINDA DA ZİYARETÇİ REKORU

Antalya, eylül ayında ziyaretçi sayısında da rekor kırdı. Antalya'ya geçen eylül ayında gelen ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 92 bin 682 artışla 2 milyon 339 bin 469 oldu. Yeni bir rekora imza atılan eylül ayında, Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu geçen yıl olduğu gibi yine ilk sırada yer aldı. Bu yıl eylül ayında Antalya'ya en çok ziyaretçi 603 bin 775 ile Rusya Federasyonu'ndan gelirken, Almanya, 469 bin 792 ziyaretçi ile ikinci, Polonya 195 bin 96 ziyaretçi ile 3'üncü sırada yer aldı. Polonya'yı sırasıyla İngiltere, Romanya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Kazakistan, Hollanda ve Moldova takip etti.

DHA

Etiketler antalya turizm ziyaretçi sayısı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye bir değerini daha yitirdi: Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti Türkiye bir değerini daha yitirdi: Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti Bingöl'ün Yayladere ilçesinin beklediği Türkiye güzeli İdil Bilgen bakın nereden çıktı Bingöl'ün Yayladere ilçesinin beklediği Türkiye güzeli İdil Bilgen bakın nereden çıktı İstanbul'da korkunç olay: Bir genci döve döve bayıltıp, elektrik vererek katlettiler İstanbul'da korkunç olay: Bir genci döve döve bayıltıp, elektrik vererek katlettiler Ünlü oyuncu ağzından kaçırdı, Yalı Çapkını'nın sürprizi bozuldu Ünlü oyuncu ağzından kaçırdı, Yalı Çapkını'nın sürprizi bozuldu Önce eşini vurdu, sonra intihar etti Önce eşini vurdu, sonra intihar etti Söylemezsem Olmaz ekibinden büyük ayıp: Kadir Ezildi'nin nişanlısını ifşa ettiler Söylemezsem Olmaz ekibinden büyük ayıp: Kadir Ezildi'nin nişanlısını ifşa ettiler Bahçeli CHP ve gazetecileri tek tek tehdit etti Bahçeli CHP ve gazetecileri tek tek tehdit etti Ekmeğe bir zam daha yolda: 15 TL olacak Ekmeğe bir zam daha yolda: 15 TL olacak Dünya genelinde 2024 yılında en çok arıza yapan araç markaları belli oldu Dünya genelinde 2024 yılında en çok arıza yapan araç markaları belli oldu Narin'in babası: ''Katil ondan başkası değildir'' Narin'in babası: ''Katil ondan başkası değildir''
İstanbul'un eylül ayı enflasyonu açıklandı İstanbul'un eylül ayı enflasyonu açıklandı Hava durumu ''yok artık'' dedirtecek: Şimdi de kış gidiyor, yaz geliyor Hava durumu ''yok artık'' dedirtecek: Şimdi de kış gidiyor, yaz geliyor Türkiye'de vatandaşların kendisini en çok güvende hissettiği şehirler belli oldu Türkiye'de vatandaşların kendisini en çok güvende hissettiği şehirler belli oldu Erdoğan'ın 2028 planı belli oldu Erdoğan'ın 2028 planı belli oldu Tayland'da facia: Okul servisi yandı, 16'sı çocuk, 3'ü öğretmen 19 kişi öldü Tayland'da facia: Okul servisi yandı, 16'sı çocuk, 3'ü öğretmen 19 kişi öldü Bakan'dan beklenen mesai saatleri ve emekli maaşına zam açıklaması geldi Bakan'dan beklenen mesai saatleri ve emekli maaşına zam açıklaması geldi Melisa Döngel gönlünü ünlü futbolcuya kaptırdı Melisa Döngel gönlünü ünlü futbolcuya kaptırdı İsrail'in vurduğu Lübnan'dan Türkiye'ye kaçış başladı: Akın akın geliyorlar İsrail'in vurduğu Lübnan'dan Türkiye'ye kaçış başladı: Akın akın geliyorlar Söylemezsem Olmaz'da Serenay Sarıkaya'nın göğüsleri üzerinden iğrenç ifadeler Söylemezsem Olmaz'da Serenay Sarıkaya'nın göğüsleri üzerinden iğrenç ifadeler 14 yaşındaki kıza toplu istismar: 10 zanlı tutuklandı 14 yaşındaki kıza toplu istismar: 10 zanlı tutuklandı