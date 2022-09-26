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Türk Hava Yolları duyurdu: Bazı uçuşların durdurma kararı uzatıldı

Türk Hava Yolları duyurdu: Bazı uçuşların durdurma kararı uzatıldı

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine yurt dışına yaptığı bazı seferleri durdurma kararının uzatıldığını duyurdu

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "31 Aralık 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Krasnodar ve Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz." ifadelerine yer verildi. 

Etiketler uçak thy durdurma
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