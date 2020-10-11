Türk iş dünyasından ambargo açıklaması

Suudi Arabistan’ın Türkiye’den gelen ihracat ürünlerine yönelik iki yıldır süren ve son günlerde sertleşen ambargosuna Türkiye iş dünyası sonunda sessiz kalamadı. Suudi Ticaret Odaları Konseyi Başkanı Ajlan bin Abdul Aziz Al-Ajlan’ın boykot çağrısı üzerine ortak açıklama yapan Türk iş dünyası, sorunun küresel tedarik zincirlerini de etkilemeye başladığını belirterek yapıcı diyalog çağrısında bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Simone Kaslowski, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Ayşem Sargın’ın yazılı açıklamasında, Suudi Arabistan ile ticari ve ekonomik ilişkilerin sorunsuz bir şekilde sürdürülmesine büyük önem verildiği ifade edildi. Açıklamada şu görüşler yer aldı:

“Firmalarımızdan aldığımız ve basına da yansıyan şikâyetler göstermektedir ki engellemeler ikili ekonomik ilişkilerin boyutunu aşarak küresel tedarik zincirleri açısından sorun haline gelmiştir. Müteahhitlerimiz uzunca bir süredir açılan önemli ihalelere davet edilmemektedir. Firmalarımızın Suudi Arabistan’da maruz kaldığı ayrımcı muameleler nedeniyle derin üzüntü içindeyiz. Yapıcı diyalog ve karşılıklı işbirliği ile her türlü sorunu çözebileceğimize ve tüm engelleri birlikte aşabileceğimize içtenlikle inanıyoruz.”