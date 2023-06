Türk Lirası için kabus senaryosu: ''Türkiye, Arjantin yolunda!''

28'inci dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'ni hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini geride bırakan Türkiye'de gözler ekonomiye ve döviz kuruna çevrilmişken piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşındaki zirve seyri sürüyor.

14 Mayıs'taki seçimlerden önce 19,57, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin gerçekleştirildiği 28 Mayıs'tan önce ise 19,97 seviyesinde olan Dolar/TL yeni güne 20,75 TL sınırından başladı.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks ise sosyal medya hesabından döviz kuruna yönelik görüşlerini paylaştı.

Buna göre Brooks, Türk Lirası'nın (TL) seçimlerin ardından geçen 3 günde ABD doları karşısında yüzde 3,7 oranında değer kaybettiğini, bu durumun seçimden önceki 3 günde ise yüzde 0,5 seviyesinde olduğunu hatırlatarak "Yabancı yatırımcılar, Türkiye'yi portföylerinden kalıcı olarak çıkarıyor. Türkiye'nin Arjantin gibi finansal otarşi yolunda olmasını görmek üzücü" ifadelerini kullandı.

Brooks, konuyla ilgili bir başka paylaşımında ise "TL vadeli işlemlerde fiyatlanan bir yıl sonrası değer kaybı beklentileri 2001 yılında %80 seviyesinde zirve yapmıştı. Şu anda ise %62 seviyesindeyiz. Bu beklentileri sınırlamanın yalnızca iki yolu bulunuyor:

(i) Merkez Bankası'nın faizleri peşi sıra artırması; ve/veya

(ii) Türk Lirası'nın önemli ölçüde değer kaybetmesi.

Türkiye'nin politika yapıcıları bu iki seçenek arasından seçim yapmalı." ifadelerini kullandı.

Brooks ayrıca TL'de değer kaybının büyük çoğunluğunun Merkez Bankası'nın Eylül 2021'de başlattığı faiz indirim döngüsünden kaynaklandığını da sözlerine ekledi.

Update: in the 3 days since Turkey's election, Lira is down -3.7% vs US Dollar. In the 3 days before the vote, Lira was down only -0.5%. Foreign investors see this and cut Turkey from their portfolios permanently. It is sad to see Turkey follow Argentina into financial autarky... https://t.co/JJVvRA8eXi pic.twitter.com/4oyzdGa8Ez