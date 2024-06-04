  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Türk lirası son 3 yılın zirvesinde

Türk lirası son 3 yılın zirvesinde

Türk lirası son 3 yılın zirvesinde
Güncelleme:

Mayıs 2024'te TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 1,65 puanlık bir artış göstererek 61,46 seviyesine ulaştı. Bu artışla birlikte Türk lirası, Eylül 2021'den bu yana reel anlamda en yüksek değerine ulaşmış oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 1,65 puan yükselişle 61,46 oldu. Endeks, Nisan 2024'te 59,81 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,10 puan artışla 92,56'dan 93,66'ya çıktı.

Türk lirasının reel değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 3,40 puan artarken, söz konusu artış son 1 yıl içindeki en güçlü performansa işaret etti.

Türk lirasının reel değeri böylece yaklaşık son 3 yılın da zirvesine ulaşırken, Yİ-ÜFE bazında ise 1,04 puan azaldı.

Etiketler türk lirası reel değer
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya FETÖ ve Adnan Oktar suçlaması Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya FETÖ ve Adnan Oktar suçlaması Çakarlı araçlar trafikten men edilecek Çakarlı araçlar trafikten men edilecek Bergüzar Korel 8 ayda 20 kilo verip, 1 haftada 4 kilo aldı Bergüzar Korel 8 ayda 20 kilo verip, 1 haftada 4 kilo aldı Türkiye'nin ''hanımağası''na silahlı saldırı Türkiye'nin ''hanımağası''na silahlı saldırı Elçin Sangu: ''Bu ülkenin vatandaşıyım, bu benim anayasal hakkım'' Elçin Sangu: ''Bu ülkenin vatandaşıyım, bu benim anayasal hakkım'' Dünyanın en sıradışı binasının inşaatı başlıyor: Ters U şeklinde olacak Dünyanın en sıradışı binasının inşaatı başlıyor: Ters U şeklinde olacak Otomotiv devlerinden skandal ''hile'' itirafı: Milyonlarca aracın sevkiyatı durduruldu Otomotiv devlerinden skandal ''hile'' itirafı: Milyonlarca aracın sevkiyatı durduruldu Marmara'nın tatil cennetinde isyan ettiren manzara Marmara'nın tatil cennetinde isyan ettiren manzara Çöpten kadın cinayeti çıktı: Çuvala koyup atmışlar Çöpten kadın cinayeti çıktı: Çuvala koyup atmışlar 2 evladımızın şehit düştüğü kazada uçağın düşme anı kamerada 2 evladımızın şehit düştüğü kazada uçağın düşme anı kamerada