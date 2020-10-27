Türk Lirası'nda değer kaybı büyüyor! Dolar ve Euro'dan rekor üstüne rekor

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Dün tarihi zirvesini yenileyen dolar, 27 Ekim 2020 sabahında 8,09 lira bandının üzerinde yer alıyor.
Dolar/TL, spot piyasada 8,0890 lira alış fiyatı, 8,0923 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı saatlerde 9,5634 lira alış fiyatı, 9,5736 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Sterlin/TL de 10,55 TL'den işlem görüyor.
Ons'u 1.908 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 492/496 TL, çeyrek altın 798/814 TL, Cumhuriyet altını 3.284/3.317 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.
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