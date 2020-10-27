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  3. 27 Ekim 2020 08:02

Türk Lirası'nda değer kaybı büyüyor! Dolar ve Euro'dan rekor üstüne rekor

Piyasalar yeni güne de rekorla başladı. Dolar/TL 8,09 TL'den, Euro/ TL 9,57 TL'den, Sterlin/TL ise 10,56 TL'den işlem görüyor. Altının gramı da 496 TL seviyesinde.

Türk Lirası'nda değer kaybı büyüyor! Dolar ve Euro'dan rekor üstüne rekor
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Dün tarihi zirvesini yenileyen dolar, 27 Ekim 2020 sabahında 8,09 lira bandının üzerinde yer alıyor.

Dolar/TL, spot piyasada 8,0890 lira alış fiyatı, 8,0923 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

Euro/TL ise aynı saatlerde 9,5634 lira alış fiyatı, 9,5736 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

Sterlin/TL de 10,55 TL'den işlem görüyor.

Ons'u 1.908 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 492/496 TL, çeyrek altın 798/814 TL, Cumhuriyet altını 3.284/3.317 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

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