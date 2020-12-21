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  3. 21 Aralık 2020 14:45

Türk Lirası'nın geleceği için dikkat çeken tahmin!

Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs Türk Lirası için tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Ancak TCMB'nin rezervleri yeniden inşaa etme planlarının kurdaki kazanımların zamana yayılmasına yol açabileceğine de işaret etti.

Türk Lirası'nın geleceği için dikkat çeken tahmin!
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ABD Doları/Türk Lirası paritesi için 3, 6 ve 12 aylık tahminlerini daha önce 7,75, 8,00 ve 9,00 olarak açıklamış olan uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs bu tahminlerini 7,50, 7,75 ve 8,00 olarak güncellendi.

Goldman Sachs analistleri yaptıkları değerlendirmede, "TCMB Başkanı Ağbal'ın ortaya koyduğu Türk Lirası'nı istikrarsızlaştırmadan yeniden döviz rezervi biriktirme çabasının, yüksek enflasyon ve siyasi risklerde dikkate alındığında, liranın dolar karşısında ani şekilde güçlenmesi yerine daha istikrarlı bir patika izlemesi ile sonuçlanması büyük olasılık" ifadelerini kullandılar.

Goldman Sachs , TL , analiz , Türk lirası
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