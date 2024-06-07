Türk milyarder iflas bayrağını çeken ünlü bira markasını satın aldı

Amerika'nın ünlü yoğurt markası Chobani'nin sahibi milyarder Hamdi Ulukaya, San Francisco merkezli önde gelen bira markası Anchor Brewing'i satın aldı.

ABD’de tüketilen en popüler biralardan ‘Anchor Steam’ ve ‘Christmas Ale’i üreten Anchor Steam Company’i satın alan Hamdi Ulukaya, cuma günü satın alımla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ulukaya, yaptığı açıklamada, Anchor'un San Francisco'yu özel yapan bir firma olduğunu ve şirketin yeniden doğuşunun bir parçası olmaktan heyecan duyduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "Bu şehre, tarihine ve cazibesine aşık oldum. Böyle yerlerde doğan markaların inanılmaz derecede özel olduğuna, değer verilip saygı duyulması gerektiğine inanıyorum.”

ŞİRKET GEÇEN YIL BATMIŞTI

San Francisco'da 1896 yılında kurulan bira şirketi, geçen yıl satışların düşmesi ve artan rekabet nedeniyle iflas açıklamıştı.

Chobani Yoğurtlarının CEO'su ve kurucusu Ulukaya'nın aile şirketi Shepherd Futures, şimdi Anchor biralarının sahibi oldu ve firmayı yeniden yükseltme umudu taşıyor.

HAMDİ ULUKAYA KİMDİR?

Hamdi Ulukaya, Erzurum’da hayvancılık yapan bir ailede büyüdü. 1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. 2005 yılında New York'ta iflas etmiş bir yoğurt fabrikasını satın aldı ve 2007 yılında Chobani markasını kurarak yoğurt üretimine başladı.

Şirket, yoğurt satışının ötesine geçerek süt, krema ve diğer içecekleri de üreterek genişledi ve ABD’nin önde gelen yoğurt markası oldu. Ulukaya, 2016 yılında Chobani'deki hisselerinin bir kısmını çalışanlarına devrederek dikkat çekici bir adım atmıştı.