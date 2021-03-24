Türk şirket ile Slovenyalı firma arasında maske krizi

Slovenyalı bir şirket, İzmir'de kurulu bir şirketin ödemesini yaptıkları maskeleri teslim etmediği gerekçesiyle hem savcılığa hem Interpol'e başvurdu. İki Alman firması da benzer sorunu yaşadıkları gerekçesiyle savcılığa başvurdu. Suçlamaların odağındaki şirketin sahibi ise dolandırıcılık iddialarını reddetti.

Koronavirüs tüm dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Milyonlarca kişinin yaşamını yitirdiği salgına karşı verilen mücadelenin bir parçası da koruyucu ekipmanlar. Özellikle geçen yılın ilk yarısında birçok ülke bu konuda hazırlıksız yakalandı. Yeterli ekipman olmayınca firmalar, dünyanın dört bir yanında başta maske olmak üzere, cerrahi önlük, eldiven gibi ürünleri almak için harekete geçti. Bu süreçte, sonu karakolda biten, bir ticaret de Slovenya merkezli Eko Bor D. O. O. ile İzmir’de kurulu O. Bilişim Teknolojileri şirketi arasında gerçekleşti. Eko Bor, İtalya’ya göndermek üzere O. Bilişim’den 400 bine yakın cerrahi maske aldı. Söz konusu ticarete, Mersin’de kurulu O. Grup şirketi aracılık etti.

YÜKLEME GÖRÜNTÜSÜ

Hürriyet'te yer alan habere göre, Mersinli O. Grup’un hesabına Eko Bor’dan gelen 370 bin Euro, geldiği gibi O. Bilişim’in hesabına gönderildi. Anlaşmaya göre ihracat işlemi O. Bilişim tarafından yapılacaktı. Ödeme yapılmasına rağmen, işlerin ağır ilerlediğini gören O. Grup’un sahibi Mehmet K., O. Bilişim’in yetkilileri ile yaptığı görüşmelerde sürecin hızlandırılmasını istedi. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde, O. Bilişim tarafından, “Bir sorun yok. Ürünler hazırlanıyor. Gerekli belgeler ve onaylar alındı. İhracat işlemi yapılacak” yanıtı verildi. O. Bilişim yetkilileri, bir kuşku duyulmaması için de, ürünlerin TIR’a yüklendiğini gösteren fotoğraf ve videoları da Mehmet K. ile paylaştı. K. da söz konusu kayıtları Sloven şirketin yetkilisi Patrick J.’ye gönderdi.

Ancak aradan günler geçmesine rağmen ne TIR’ın gümrükteki işlemleri tamamlandı ne ürünler Sloven firmaya teslim edildi. Krizin büyümesi üzerine Mehmet K., O. Bilişim yetkilileri ile görüşmek için İzmir’e gittiğinde esas şoku yaşadı. Şirketin bir üretim merkezinin bulunmadığını gören K., sorunun çözülmesini istedi. O. Bilişim yetkilileri bu kez başka firmalardan ürün temin ederek Slovenya’ya göndereceklerini söyledi. Ancak bu formül de uygulamaya geçmedi. Aylar süren görüşmeler sonrası ne ürünlerini ne parasını alabilen Sloven şirket konuyu yargıya taşıdı.

INTERPOL DE DEVREDE

O. Bilişim’in sahibi Mustafa Koray O.’nun yanı sıra Cem, T., ağabeyi Necdet T., Erdem B. hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. ‘Nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘resmi evrakta sahtecilik’ iddiası ile yapılan suç duyurusunda şüphelilerin mal varlıkları için tedbir talep edildi. Sloven şirketin avukatı Ahmet Ekin’in imzasını taşıyan savcılık dilekçesinde, “Bu tür durumlar, uluslararası firmaların Türkiye’den alım yapmasına da ket vuruyor. Yabancı firmalar tuzağa düşürülüyor” denildi. Savcılık başvurusu yanı sıra, şüpheliler hakkında uluslararası polis teşkilatı Interpol’e de başvuruda bulunulduğu kaydedildi.

İKİ ALMAN FİRMA DA ŞİKÂYETÇİ

Sloven firmanın yaşadığı sorunun bir benzerini Almanya’da kurulu iki şirketin de yaşadığı anlaşıldı. Almanya’da kurulu iki ayrı firma da cerrahi maske satın almak üzere O. Bilişim’in yetkilileri ile temasa geçti. Firmalardan biri 15 bin, diğeri 22.800 Euro’luk ön ödemeyi gönderdi. Ancak, ön ödemeye rağmen satışı kararlaştırılan ürünler Almanya’ya gönderilmedi. İki Alman firmasının yetkilileri de, Mustafa Koray O. dahil 5 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

‘KONTROLDEN ÇIKTI İŞ’

Suçlanan isimler arasında yer alan O. Bilişim’in sahibi Mustafa Koray O. ise “Bize henüz ulaşan bir tebligat olmadı soruşturmaya ilişkin. Böyle bir süreç varsa gerekli savunmamızı yaparız. Kimseyi dolandırmadım. Ürünleri hazırladık ancak ihracat işlemini aracı firma yapacaktı. Kim böyle bir söz vermiş bilmiyorum. Ancak bazı şeyler kontrolümden çıktı. Şirketimizin hesabına gelen para oldu. Bunlar dekontlarla da sabit. Gelen paranın yarısını Cem B.’ye prim olarak verdik. Diğer kısmı ile de ürün alındı. Üretim yerimizi de İzmir Bayraklı’daki ofisi de ticari nedenlerle kapattık” dedi.

Hürriyet