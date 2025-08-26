Türk Telekom Ventures PİLOT ile 10 girişim geleceğin teknolojilerine öncülük edecek

Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom, inovasyon ve teknolojinin lokomotifi olan yenilikçi girişimleri desteklemeyi sürdürüyor. Türk Telekom Ventures’ın girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve yerli teknoloji girişimlerini küresel pazarlara taşımayı amaçlayan girişim hızlandırma programı PİLOT'un yeni dönem girişimleri belli oldu.

PİLOT’un 13. dönemine kabul edilen 10 girişim, Türk Telekom Ventures’tan yatırım ve 200 bin TL nakit desteği alma fırsatı yakalayacak. PİLOT programı sonunda yurt dışında kendilerine özel tasarlanan tamamlayıcı global girişimcilik programına katılmaya hak kazanacak olan girişimler, Türk Telekom’un iş bağlantılarından, satış ve pazarlama kanallarından, yüksek teknoloji konusundaki bilgi birikiminden ve tecrübesinden faydalanma imkânı bulacak.

Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, “Türk Telekom olarak, küresel rekabetin kurallarının teknolojiyle yeniden yazıldığı günümüzde, sadece teknolojiyi takip eden değil, teknolojiye yön veren bir Türkiye'nin inşasında lider rolü üstleniyoruz. Desteklediğimiz her girişimin ülkemizin yeni "unicorn"u olması hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. PİLOT’un 13. dönemine seçilen girişimlere bu yıl da nakit ve yatırım desteği, Türk Telekom Ventures’ın güçlü mentor ağından ve alanında uzman eğitmenlerinden destek alma imkânı, Türk Telekom’un geniş iş bağlantılarının yanı sıra teknoloji altyapısı ve bilgi birikiminden faydalanabilme gibi çok değerli destekler sunuyoruz. Yurt dışında girişimlere özel tasarlanan tamamlayıcı program ile de alanında uzman isimlerden eğitim almalarını sağlıyoruz. Türkiye'den çıkıp dünya çapında ses getirecek bir girişimin erken aşamada potansiyelini görüp, doğru strateji, yatırım ve mentorlukla sürdürülebilir hikayesine dönüştürmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye'de girişimcilik kültürünün yerleşmesi ve gelişmesinde öncü bir rol üstlenen Türk Telekom, erken aşama teknoloji girişimlerine can suyu olmaya devam ediyor. Türk Telekom, PİLOT programıyla 2013’ten bu yana teknoloji alanındaki girişimleri destekleyerek, onlara iş modelini küresel pazara taşıma imkânı sağlıyor. Türk Telekom Ventures’ın girişim hızlandırma programı PİLOT’un 13. dönemine kabul alan girişimler belli oldu. PİLOT programı kapsamında girişimler, Türk Telekom Ventures’ın yatırım alanındaki bilgi birikimi ve tecrübesinin yanı sıra kapsamlı stratejik büyüme desteğinden de yararlanacak.

“Girişimlere verdiğimiz destek teknolojiye yön veren Türkiye vizyonumuzun somut adımıdır”

Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, “Türk Telekom olarak, küresel rekabetin kurallarının teknolojiyle yeniden yazıldığı günümüzde, sadece teknolojiyi takip eden değil, teknolojiye yön veren bir Türkiye'nin inşasında lider rolü üstleniyoruz. 2013 yılından beri erken aşama girişimlere destek verdiğimiz girişim hızlandırma programımız da bu vizyonun en somut örneği. Desteklediğimiz her girişimin ülkemizin yeni "unicorn"u olması hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. PİLOT’un 13. dönemine seçilen girişimlere bu yıl da mentorluk, nakit desteği ve Türk Telekom’un teknoloji birikimi ve güçlü bağlantılarına erişim gibi çok değerli katkılar sunuyoruz. Yurt dışında girişimlere özel tasarlanan tamamlayıcı program ile de alanında uzman isimlerden eğitim almalarını sağlıyoruz. Tahtakale’de yer alan SANTRAL ve ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi’nde çalışabilecekleri alanlar oluşturuyoruz. Girişimlerin global pazarlara açılmaları ve bu pazarlarda büyümeleri konusunda ise Türk Telekom’un geniş iş ve müşteri bağlantıları, San Francisco’daki TT Ventures ofisimiz önemli bir bağlantı noktası oluyor. Her bir girişimde biz, bir fikirden daha fazlasını görüyoruz: Türkiye'den çıkıp dünya çapında ses getirecek bir girişimin erken aşamada potansiyelini görüp doğru strateji, yatırım ve mentorlukla sürdürülebilir bir başarı hikayesine dönüştürmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

PİLOT girişimlerinin rotası tamamlayıcı yurt dışı programı ve Silikon Vadisi

Türk Telekom Ventures, PİLOT’un 13. dönemine seçilen 10 girişime büyümelerini hızlandıracak 360 derece destek sunuyor. Yatırım ve nakit desteğinin yanı sıra seçilecek girişimler, kendileri için özel olarak tasarlanan tamamlayıcı yurt dışı programına katılma fırsatı yakalayacak. Program süresince Türk Telekom’un güçlü teknoloji altyapısına, 400’ün üzerinde konu uzmanı mentora ve TT Ventures’ın geniş yatırımcı ağına erişim imkânı da girişimcilerin büyümeleri için sunulacak destekler arasında yer alıyor.

Türk Telekom Ventures PİLOT’un 13’üncü dönem girişimleri şöyle:

Exin Health AI- Ameliyathane süreçlerini yeniden şekillendiren yapay zekâ destekli platform

ORGenie™️, gerçek zamanlı ses ve görüntü işleme teknolojilerini bir araya getiren, ameliyatlarla ilgili hemşirelerin cerrahi formları otomatik olarak doldurmasını sağlayan tek yapay zekâ asistanıdır. Bu sayede belgelemeye harcanan süreyi %65’e varan oranda azaltırken, hastaneler ve cerrahi merkezlerde kayıt altına alınmamış gelir kayıplarını önler, ameliyat maliyetlerini düşürür ve daha fazla ameliyat yapılabilmesini sağlar. ORGenie, hemşire verimliliğini artırırken operasyonel maliyet kontrolünü, süreç hızını ve doğruluğunu eş zamanlı olarak sağlar.

Homster- Tam otomatik 3D iç mimari tasarım uygulaması ve yapay zekâ destekli satış ajanı

Homster, yapay zekâ destekli satış ajanı sayesinde müşterilere saniyeler içinde kişiselleştirilmiş 3D iç mimari tasarımlar sunar. Mağazada veya web sitesinde kullanılabilen bu tam otomatik servis, ev perakendecilerinin satışlarını artırır, dönüşüm oranlarını yükseltir ve müşteri deneyimini güçlendirir.

Klart AI- Kurumsal seviye otonom yapay zekâ asistanı

Şirketin iç ve dış veri tabanlarına sorunsuzca entegre olarak çalışanların veya müşterilerin sorduğu sorulara doğru cevaplar sunmakla kalmaz; aynı zamanda e-posta gönderme, toplantı oluşturma, sistemler arasında veri taşıma gibi birçok manuel işlemi de otomatikleştirerek bilgiye erişimi hızlandırır, operasyonel hataları azaltır ve genel verimliliği arttırır.

Ono- Yapay zekâ tabanlı HR-Tech platform

Ono sayesinde firmalar, yeteneği çekme, işe alım, tutundurma ve geliştirme gibi kariyer yönetimi aşamalarında operasyonel verimliliklerini artırır, zaman ve maliyetlerini düşürebilirler. Aday tarafında yapay zekâ mülakatları ile dilediği yerde ve zamanda iş görüşmesini tamamlayabilir, işe alım deneyimini daha hızlı, şeffaf ve adil hale getirebilirler.

Priam AI – Yapay zekâ destekli siber güvenlik ve olay müdahale platformu

Priam AI, kurumların güvenlik operasyonlarını optimize etmek amacıyla geliştirilmiş yapay zekâ destekli güvenlik platformu AVA’yı geliştirmektedir. AVA, agentic sanal analistler kullanarak tehdit tespitinden olay müdahalesine kadar tüm süreci otomatikleştirir ve güvenlik ekiplerinin iş yükünü %90’a varan oranda azaltır. Çeşitli SIEM, EDR ve tehdit istihbarat sistemleriyle entegre çalışabilen platform, hem kurumsal SOC ekipleri hem de MSSP’ler tarafından kolayca devreye alınabilir. Priam AI sayesinde kullanıcılar tehditleri anlık olarak tespit eder, önceliklendirir ve hızla yanıt vererek siber saldırılara karşı daha dirençli hâle gelirler.

Ratio Energy - Enerji yönetimi ve optimizasyonu platformu

Ratio Energy, enerji yatırımcıları ve tesis operatörleri için batarya enerji depolama sistemlerinin fizibilite analizini ve operasyonel optimizasyonunu sağlayan yapay zekâ destekli yazılım ürünleri geliştirir. RatioSIM ile dakikalar içinde teknik ve finansal fizibilite raporları hazırlanabilirken, RatioEMS sayesinde enerji depolama varlıkları gerçek zamanlı olarak izlenip optimize edilerek gelirler artırılır ve batarya ömrü uzatılır.

Refabric – Tekstil ve moda profesyonellerine uçtan uca yapay zekâ çözümleri sunan B2B SaaS platformu

Refabric, moda markalarının tasarımdan pazarlamaya tüm yaratıcı süreçlerini yapay zekâ ile dönüştüren, uçtan uca bir platformdur. İlham, trend analizi, tasarım ve prototipleme gibi aşamaları dakikalar içinde görselleştirir ve markaların estetik kodlarına uygun, trend odaklı koleksiyon önerileri sunar.

Retinow – Yapay zekâ destekli retina tarama ve fundus kamera teknolojisi geliştiren sağlık girişimi

Retinow, yapay zekâ destekli retina tarama yazılımı ve fundus kamera teknolojisi geliştiren bir sağlık girişimidir. Göz hastalıklarının erken teşhisini hedefleyerek, geliştirdiği yapay zekâ modeli ile hekimlere karar destek mekanizması sağlar ve güvenilir erken teşhis çözümleri sunmaya odaklanır.

Werover - Rüzgâr türbin kanatları için yapay zekâ tabanlı sağlık izleme teknolojisi

Werover, geliştirdiği yapay zekâ tabanlı 7/24 rüzgâr türbini kanadı sağlık izleme sistemi ile, erken aşamada hasar tespitini mümkün kılan yenilikçi bir çözümdür. Bu sayede, bakım ve onarım maliyetlerini %50’ye varan oranda azaltarak türbin duruş sürelerini kısaltır ve rüzgâr enerjisinde sürdürülebilirliği arttırır.

Zuzzuu – Gelir arttırma platformu

Zuzzuu, markaların son derece etkileyici ve kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturmasını sağlayan, son teknoloji bir gelir artışı platformudur. Benzersiz yapay zekâ destekli algoritması ve dinamik veri takibi sayesinde, markaların mevcut müşteri veri tabanındaki ilgi alanlarını analiz eder ve yakalar. Zuzzuu, pazarlama ve e-ticaret ekipleri için tasarlanmıştır. CRM, müşteri kazanımı, sadakat ve etkileşim süreçlerini tek bir platformda birleştirerek pazarlama alanında dönüşüm yaratır. Gelişmiş veri analitiğiyle, markaların tüketiciyle bağ kurduğu anlara dair değerli içgörüler elde etmesini sağlar, daha anlamlı deneyimler oluşturur ve önemli ölçüde gelir artışı sağlar.