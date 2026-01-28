Türk Telekom’da 6,3 milyon abonelik hizmeti özelleştiriliyor iddiası yalanlandı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Telekom’un hizmetlerinin özel şirketlere devredileceği ve bunun kamu zararına yol açacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

DMM tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, Türk Telekom’da söz konusu olan uygulamaların sektörde yaygın olarak kullanılan ve herhangi bir hizmet devri anlamına gelmeyen rutin operasyonel süreçler olduğu ifade edildi.

Bu iş modeli kapsamında kamu zararının söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, abonelere yüzde 100 zam yapılacağı yönündeki söylemlerin de asılsız olduğu kaydedildi. DMM, kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif iddialara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, yanlış bilgilerin yayılmasına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.