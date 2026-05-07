Türk Telekom’dan 2026’ya dev başlangıç: Net kârda %55 artışla rekor kırıld

Türk Telekom, 2026 yılının ilk çeyreğinde beklentileri aşan finansal sonuçlara imza attı. Net kârını yıllık bazda %55,6 artışla 10,5 milyar TL’ye çıkaran şirket, abone sayısını 57,2 milyona yükseltti.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, 2026 yılının ilk çeyrek raporunu açıkladı. Şirket, konsolide gelirlerini yıllık bazda %8,7 artışla 64,9 milyar TL'ye yükseltirken, net kârında da %55,6’lık çarpıcı bir artış kaydederek 10,5 milyar TL seviyesine ulaştı. Yatırım miktarını geçen yılın aynı dönemine göre %70 artıran şirket, teknoloji ve altyapı çalışmalarına 17 milyar TL kaynak ayırdı.

Fiber Altyapıda 550 Bin Kilometre Eşiği Aşıldı

81 ilin tamamını fiber ağlarla örme hedefinde hız kesmeyen Türk Telekom, fiber altyapı uzunluğunu 550 bin kilometreye ulaştırdı. Fiber hane kapsaması 34,4 milyona çıkarken, toplam sabit genişbant aboneleri içindeki fiber payı %93,6’ya yükseldi. Bu altyapı, Türkiye’nin 5G ve ötesi teknolojilere geçişi için kritik bir omurga oluşturuyor.

Mobilde On Yılın En Güçlü Performansı

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, mobil segmentte tarihi bir başarıya imza attıklarını belirtti. 2014’ten bu yana en yüksek birinci çeyrek net abone kazanımına ulaştıklarını vurgulayan Şahin, faturalı abone bazında son 12 ayda 4,8 milyonluk net artışla yeni bir rekor kırdıklarını duyurdu. Toplam abone sayısı ise 57,2 milyona ulaşarak şirketin pazar gücünü bir kez daha kanıtladı.

"Herkes İçin 5G" Vizyonuyla Dijital Dönüşüm

Frekans ihalesinde abone başına en yüksek 5G spektrum kapasitesini elde ettiklerini hatırlatan Ebubekir Şahin, şunları söyledi: "Güçlü fiber ağımız ve %62’si fiberle bağlı LTE mobil baz istasyonlarımızla Türkiye’nin her köşesinde 5G deneyimini erişilebilir kılıyoruz. Yatırımlarımızı sadece hız üzerine değil, yaşamın her alanına dokunan 'insan' odaklı çözümler üzerine kuruyoruz."

Sürdürülebilirlikte Dünya Standartlarında Başarı

Türk Telekom, sadece finansal değil, çevresel hedeflerinde de liderliğini koruyor. CDP İklim Değişikliği programında "A Liderlik" seviyesini koruyan şirket, CDP Su Güvenliği raporlamasında ise ilk seferde "A-" notunu aldı. "Net Sıfır" hedefleri doğrultusunda Bilime Dayalı Hedefler Girişimi (SBTi) doğrulama sürecini başlatan kurum, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sözünü yineliyor.

