Türk Telekom’dan mobilde tarihi rekor: 12 ayda 2,5 milyon yeni faturalı abone
Müşteri memnuniyetini ve teknolojik yatırımları büyüme stratejisinin merkezine alan Türk Telekom, bireysel ve kurumsal kullanıcılarına yenilikçi hizmetler sunmayı sürdürüyor.

Türk Telekom bu yaklaşımın karşılığını mobil alanda rekorlarla dolu bir performans sergileyerek, özellikle faturalı segmentte tarihi bir abone kazanımıyla aldı. 2025 ikinci çeyrek verilerine göre mobilde son on iki ayda 2,5 milyonu aşan faturalı net abone kazanımı ile yeni bir zirveyi gören Türk Telekom, mobil abone sayısını 28,5 milyona yükseltti.

Türk Telekom, Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğuna liderlik etme vizyonunu, müşteri memnuniyetini ve teknolojik yatırımları büyüme stratejisinin merkezine alarak, mobil alandaki rekor sonuçlarla pekiştirdi. Türk Telekom'un 2025 yılı ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçları, mobil alanda uyguladığı büyüme stratejisinin başarısını, özellikle faturalı abone segmentinde kırılan rekorlarla net bir şekilde ortaya koydu. Türk Telekom yılın ilk yarısında toplam abone sayısını 54,2 milyona yükseltti. Mobil alandaki güçlü büyüme ivmesini sürdüren Türk Telekom, son on iki ayda 2,5 milyonu aşan mobil faturalı net abone kazanımı ile yeni bir tarihi rekor seviyesine ulaşırken, mobil abone sayısını 28,5 milyona yükseltti.

'Her kararımızın merkezine müşterimizi koyuyoruz”

Mobil, fiber ve diğer tüm hizmetlerinde en temel önceliklerinin müşteri memnuniyeti olduğunun altını çizen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, “Türk Telekom olarak, Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonumuzu 2025’in ikinci çeyreğinde elde ettiğimiz güçlü finansal ve operasyonel sonuçlarla somutlaştırarak, sektördeki öncü rolümüzü pekiştirdik. Mobilde 678 bin net abone kazanımıyla 2022 yılı üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek çeyreklik performansı yakaladık ve mobil abone sayımızı 28,5 milyona yükselttik. Faturalı segment 810 bin net abone kazanımıyla tarihinin en yüksek çeyreklik net kazanımını kaydetti. Son on iki ayda 2,5 milyonu aşan mobil faturalı net abone kazanımı ile yeni bir rekora daha imza attık. Güçlü altyapımız ve yüzde 55’ini fiberle bağladığımız LTE mobil baz istasyonlarımız ile kullanıcılarımıza zengin bir dijital deneyim sunuyoruz. Elde ettiğimiz bu tarihi sonuçlar, son birkaç yıldır sabırla ve kararlılıkla ilmek ilmek işlediğimiz müşteri deneyimi vizyonumuzun en somut meyveleridir. Rakamların ötesinde, bu başarı bize müşterilerimizin markamıza duyduğu güveni ve uzun soluklu bir yol arkadaşı olarak bizi tercih ettiklerini gösteriyor. Özellikle faturalı segmentteki rekor büyüme, sadece bir çeyrek başarısı değil, doğru stratejik yaklaşımın sürdürülebilir bir değere dönüştüğünün en net kanıtıdır. Müşterilerimizi dinlemeye, onların hayatına değer katan teknolojiler geliştirmeye ve bu güvene layık olmaya devam edeceğiz" dedi. 

