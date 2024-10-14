Türk Traktör temettü tutarı ve tarihi belli oldu

Türk Traktör'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre şirket ortaklara nakden dağıtılmak üzere temettü teklifini genel kurulunun onayına sunmaya karar verdi.

Türk Traktör, temettü teklifinin genel kurulun onayına sunulmasına karar verildiğini duyurdu.

Türk Traktör'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket ortaklara nakden dağıtılmak üzere toplamda 2,7 milyar TL'lik temettü teklifini genel kurulunun onayına sunmaya karar verdi.

Pay başına ödenecek net temettü 24,28 TL olacak. Teklife göre temettü verimi de yüzde 3,95 olarak gerçekleşecek. Kar payı ödeme tarihi ise onaylanması halinde 8 Kasım olacak.