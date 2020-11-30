Türk ürünlerini boykot eden Suudilere büyük kıyak

Suudi Arabistan'ın Türk mallarına yönelik aylardır sürdürdüğü boykotu geçen haftalarda resmiyet kazanmıştı.

15 Kasım’da ihracatçı birlikleri tarafından üyelerine gönderilen yazıya göre Suudi Arabistan Türkiye'den kırmızı/beyaz et ve ürünlerinin yanı sıra yumurta, bal ve süt gibi ürünlerin ithalatını resmi olarak da askıya aldığı bilgisi paylaşılmıştı.

Rekabet Kurumu Suudi Arabistan'nın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi olan Saudi Arabian Oil Company firmasına Türkiye’de petrol/doğal gaz uygulamalarında kullanılmak üzere metalik olmayan kompozit ürünlerin geliştirilmesine yönelik üretim tesisleri kurma ve işletme izni verdi.

REKABET KURULU’NA GELDİ

Anka'dan Bora Erdin'in haberine göre Rekabet Kurumu kayıtlarına 16 Nisan’da giren başvuru 9 Eylül’de onaylandı. 'Ortak Girişim Ön İnceleme Raporu' sonucunda, Saudi Aramco Development Company ile GE Oil & Gas UK Ltd. aracılığıyla Baker Hughes Company arasında petrol/doğal gaz uygulamalarında kullanılmak üzere metalik olmayan kompozit ürünlerin geliştirilmesine yönelik üretim tesisleri kurma ve işletecek bir ortak girişim kurulması başvurusu oybirliğiyle kabul edildi.

Raporda şu ifadeler yer aldı:

“Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre, bildirim konusu işlemin 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna; işlem sonucunda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, oybirliği ile karar verilmiştir”.