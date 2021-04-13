Turkcell Superonline’ın Genel Müdürü Emre Erdem oldu

Turkcell’in bireysel, kurumsal, ulusal ve uluslararası operatör müşterilerine ses, veri ve görüntü alanında teknoloji çözümleri sunduğu şirketi Turkcell Superonline’ın genel müdürlüğüne Emre Erdem atandı. Telekomünikasyon alanında yaklaşık 20 senelik deneyimi bulunan Erdem, 2007 yılından beri Turkcell Grup bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu.

Turkcell’in dünya ile aynı anda fiber internet çağını başlattığı şirketi Turkcell Superonline’ın genel müdürlüğüne Emre Erdem atandı. Erdem bu kapsamda, bireysel ve kurumsal müşterilerin sabit ses ve internet çözümlerinin yanı sıra uluslararası operatör iş birliklerinin yönetiminden de sorumlu olacak.

Telekomünikasyon alanında yaklaşık 20 senelik deneyimi bulunan Erdem, 2007 yılından beri Turkcell Grup bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu. Yüksek kalite ve hızda internet sağlayarak bireylerin yanı sıra kurumların da dijitalleşmesine katkı sağlayan Turkcell Superonline, Türkiye’nin bölgesel bir veri iletişim üssü olması için gerçekleştirmesi gereken altyapı atılımlarına da öncülük etmeye devam edecek.

EMRE ERDEM KİMDİR?

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümü mezunu olan Emre Erdem, Turkcell Superonline Genel Müdürü olarak atanmadan önce Uluslararası ve Toptan Satış Direktörü olarak Turkcell Grubu’nun ulusal ve uluslararası operatörler ile gerçekleştirdiği ses, data, uluslararası dolaşım ve dijital iş birlikteliklerinin ticari operasyonları ve müşteri yönetiminden sorumluydu. Turkcell ailesine 2007 yılında katılan Erdem, grubun çeşitli şirketlerinde müdürlük ve direktörlük pozisyonlarında yer aldı. Profesyonel iş hayatına 2000 yılında Arthur Andersen’da finansal denetimci olarak başlayan ve 2004 yılına kadar Ernst&Young’da çalışan Erdem, Borusan Telekom’da üstlendiği yöneticilik göreviyle telekomünikasyon sektörüne geçiş yaptı.