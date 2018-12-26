Turkcell ve Vodafone'un ardından Türk Telekom da ''hotspot'' kararını verdi

Türk Telekom, müşterilerinin kendi mobil internet paketlerini dizüstü bilgisayar, tablet gibi farklı cihazlarla "Kişisel Erişim Noktası/ Hotspot" özelliğini kullanarak farklı cihazlarla paylaşmalarından herhangi bir ücret talep etmediğini bildirdi.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Akıllı cep telefonlarında bulunan ve ‘hotspot' olarak adlandırılan ‘Kişisel Erişim Noktası' özelliğinin kullanımına 1 Ocak 2019'dan itibaren ücret getirileceği tartışmaları üzerine abonelerimizin doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Türk Telekom, müşterilerinin kendi mobil internet paketlerini dizüstü bilgisayar, tablet gibi farklı cihazlarla "Kişisel Erişim Noktası/ Hotspot" özelliğini kullanarak farklı cihazlarla paylaşmalarından herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Ayrıca Türk Telekom'un, herhangi bir Wi-Fi (kablosuz internet) ağına erişimin olmadığı durumlarda kullanıcıların cep telefonları vasıtasıyla ‘hotspot' özelliğini kullanarak aygıtlarını internete bağlayabilmelerinde herhangi bir aygıt sayısı sınırlaması da bulunmamaktadır. "

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