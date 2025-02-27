Turkcell'in dev 30. yıl çekilişinin kazananları ödüllerine kavuştu

Turkcell’in 30. yıl kutlamaları kapsamında düzenlediği çekiliş kampanyasında 3 Togg ve yüzlerce ödül sahiplerini buldu. Tüm Turkcell’lilerin katılabildiği yılın en büyük çekiliş kampanyasında 3 Togg ve 5 Vespa, Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç ve Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal’ın katılımıyla düzenlenen törende talihlilere teslim edildi.

Turkcell’in 30. yıl kutlamaları kapsamında düzenlediği büyük çekilişin kazananları ödüllerine kavuştu. İstanbul, Trabzon ve Ankara’dan katılan talihlilere 3 adet Togg ve 5 adet Vespa, düzenlenen törenle teslim edildi.

“30 yıllık başarı hikâyemizi müşterilerimizle birlikte yazdık”

Teknolojiye yaptıkları yatırımlarla müşterilerin hayatını kolaylaştıran çözümler sunduklarına değinen Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Turkcell olarak 30 yıldır müşterilerimizle büyüyen bir başarı hikâyesi yazıyoruz. Dijital servislerimiz, 5G ve yapay zekâ ile geleceğin dünyasını bugünden inşa ediyoruz. Amacımız, sadece bir operatör olmak değil, müşterilerimize dijital yolculuklarında da eşlik eden güvenilir bir teknoloji ortağı olmak. Onlara teşekkür etmek adına düzenlediğimiz bu çekilişle de büyük ödüllerimizi sahipleriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Müşterilerimizin bize duyduğu güvenden aldığımız güç ve müşteri odaklı yaklaşımımızla her zaman yanlarında olmaya, yenilikçi teknolojilerle Türkiye’yi geleceğe taşımak için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Önceliğimiz, en yeni teknolojileri en iyi müşteri deneyimiyle buluşturmak diyen Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal da kampanyaya gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “30. yıl kampanyası, müşterilerimizle aramızdaki güçlü bağın en güzel göstergesi oldu. 1 milyona yakın müşterimizin katıldığı çekiliş sonrası, 300 talihlimiz ödüllerini aldı. Büyük ödül kazananları da burada ağırlamaktan heyecan duyuyor, kurulduğu günden bu yana Turkcell’i tercih eden herkese bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hep olduğu gibi müşterilerimiz için değer yaratmaya devam edeceğiz. Yeni başarıları da müşterilerimizle birlikte kutlamayı diliyoruz” dedi.

Çekilişin diğer büyük ödülleri olan iPhone 15, PlayStation 5, oyun bilgisayarları, elektrikli scooter’lar ve tabletler de talihlilere ulaştırıldı.