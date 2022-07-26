Türkiye Avrupa'da araç sayısında sonuncu oldu

“Ekonomik olarak battık diyenler var ya; köprülerden arabalar, TIR'lar geçemeye devam ediyor, herkesin altında arabası var" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekonomist Uğur Gürses Eurostat göstergeleriyle yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Ekonomik olarak battık diyenler var ya; köprülerden arabalar, TIR'lar geçemeye devam ediyor, herkesin altında arabası var" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Ekonomist Uğur Gürses de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Avrupa ülkelerinde 100 kişiye düşen araç sayısını gösteren Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) grafiği ile cevap verdi.

Grafiğe göre Türkiye'de 2020 sonu itibariyle 1000 kişiye düşen araç sayısı 281. Bu veri ile Türkiye Avrupa'da sonda ikinci sırada yer alırken, Avrupa ortalaması 602 oldu.

AB ORTALAMASI 602, TÜRKİYE'DE 281

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre 84 milyon nüfuslu Türkiye'de 1000 kişiye düşen araç sayısı 2020 nisan sonu itibarıyla sadece 281. Türkiye Avrupa'da sonuncu sıradak,i Kosova'nın hemen üstünde yer aldı. Avrupa ortalaması ise 602.

Avrupa araç sahipliği oranıyla dünya sıralamasında Japonya ve ABD'nin ardından üçüncü sırada yer alıyor.

OTOMOBİL SAYISI İSE 152

Türkiye'de 1000 kişiye düşen toplam araç sayısı 281 iken, toplam otomobil sayısı ise 152. 2020 yılı rakamlarına göre 1000 kişiye düşen kamyonet sayısı 46, motosiklet sayısı ise sadece 40.

Avrupa'da ise 1000 kişiye düşen araç sayısında en yüksek ülkeler Lüksemburg, Güney Kıbrıs ve İtalya. Lüksemburg'da 1000 kişiye düşen araç sayısı 739 iken, G.Kıbrıs'ta 721, İtalya'da ise 719. Avrupa'da 1000 kişiye düşen araç sayısında en düşük ülke ise 362 adetle Romanya. Ama bu sayı bile Türkiye'nin çok üzerinde.