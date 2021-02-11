Türkiye ayçiçek yağı ithal edecek!

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Dünya'nın aktardığı habere göre ihaleye teklifler dolar, ruble veya TL cinsinden 18 Şubat'a kadar verilebilecek.
Ayçiçek yağı son dönemde Türkiye’de artan gıda maddelerinden biri olmuştu. 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 85 TL seviyesine kadar yükselmişti.
Türkiye'nin üründe ithalata bağımlılığı da fiyat artışlarının temel nedeni olarak öne çıkıyor. Ayçiçeğin kilogram fiyatı son bir yılda yüzde 60’ın üzerinde artış gösterdi. Yurtdışında ham ayçiçek yağının tonu 1330 doları aşmış bulunuyor.
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Dünya
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