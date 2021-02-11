  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 11 Şubat 2021 15:01

Türkiye ayçiçek yağı ithal edecek!

Son dönemde fiyatıyla gündem olan ayçiçek yağı için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından yurtdışından ithal etmek için 25 bin tonluk ihale açtı.

Türkiye ayçiçek yağı ithal edecek!
A+ A-

Dünya'nın aktardığı habere göre ihaleye teklifler dolar, ruble veya TL cinsinden 18 Şubat'a kadar verilebilecek.

Ayçiçek yağı son dönemde Türkiye’de artan gıda maddelerinden biri olmuştu. 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 85 TL seviyesine kadar yükselmişti.

Türkiye'nin üründe ithalata bağımlılığı da fiyat artışlarının temel nedeni olarak öne çıkıyor. Ayçiçeğin kilogram fiyatı son bir yılda yüzde 60’ın üzerinde artış gösterdi. Yurtdışında ham ayçiçek yağının tonu 1330 doları aşmış bulunuyor.

Ayçiçek yağının fiyatı neden yükseliyor? İşte zammın nedenleriAyçiçek yağının fiyatı neden yükseliyor? İşte zammın nedenleri

Ayçiçeği yağına yüzde 5 zamAyçiçeği yağına yüzde 5 zam

Bakanlık ''fahiş fiyat artışları'' için marketlerden savunma istedi!Bakanlık ''fahiş fiyat artışları'' için marketlerden savunma istedi!

İşte fahiş fiyat artışı tespit edilen ürünlerİşte fahiş fiyat artışı tespit edilen ürünler

PTT ucuz ayçiçek yağı satacak!PTT ucuz ayçiçek yağı satacak!

PTT, ucuza yağ satan şirkete dava açacakPTT, ucuza yağ satan şirkete dava açacak

PTT'nin dava açacağı ayçiçek yağı firmasından açıklamaPTT'nin dava açacağı ayçiçek yağı firmasından açıklama

Dünya

Türkiye , Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) , Fiyat artışı , İhale , Ayçiçek yağı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM