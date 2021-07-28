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Türkiye Bankalar Birliği'nden selzedeler için flaş çağrı

Türkiye Bankalar Birliği'nden selzedeler için flaş çağrı

Türkiye Bankalar Birliği, Rize, Artvin ve Düzce'de sel felaketinden etkilenen müşterilerin talepleri halinde borçların ödenmesinde ve ertelenmesinde gerekli kolaylığın gösterilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Türkiye Bankalar Birliği, sel felaketinnin yaşandığı bölgede olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme imkânları olumsuz etkilenen müşterilerin talepleri halinde bankalara olan borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda anlaşıldığını bildirdi.

Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Birliğimiz Yönetim Kurulu’nun 27 Temmuz 2021 tarihli toplantısında, afet bölgesinde yaşanan muhtelif sorunların hafifletilmesine katkıda bulunulması, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve bölgenin ihtiyaç duyabileceği desteğin sağlanması konuları görüşülmüştür.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile eşgüdüm halinde bankalar tarafından alınan önlemler ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir.

Yönetim Kurulumuz tarafından, felaketin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan,
ödeme imkânları olumsuz etkilenen müşterilerin talepleri halinde bankalara olan borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda üyelerimize tavsiyede bulunulmasına; mücbir halin yaşandığı mahalde ikâmetgahı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi Üyelerinin bilgilendirilmesine
karar verilmiştir.

Müşterilerimiz sel felaketinden etkilendiklerini kanıtlayan belgelerle bankaları ile
temasa geçebilirler.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Etiketler türkiye bankalar birliği selzede afet borç erteleme
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