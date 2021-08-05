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Türkiye Brezilya'dan ''öyle bir şey'' ithal etti ki...

Türkiye Brezilya'dan ''öyle bir şey'' ithal etti ki...

Dünya Gazetesi yazarı Vahap Munyar Brezilya’dan 5 milyon dolarlık bağırsak ithalatı yapıldığını yazdı.

Munyar yazısında, Cumhuriyet Sucukları’nın fabrikasına yaptığı ziyareti anlattı. Firmanın yetkililerinden Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kocaşaban’la konuşmalarını aktaran Munyar, firmanın Brezilya’dan bağırsak ithal ettiğini kaydetti.

Vahap Munyar’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Sucuk dolum noktasında bağırsakları görünce merak ettim:

- Bağırsak tedarikini nereden yapıyorsunuz?

Şu yanıtı verdi:

- Brezilya’dan ithal ediyoruz.

Ardından ekledi:

- Ülkemizde kesilen hayvanların bağırsakları sucuk üretimi için rantabl olmuyor. Çok kolay yırtılmalar oluyor. Brezilya’dan ithal ettiğimiz bağırsaklar standart ve makineyle gerçekleşen sucuk dolumunda rahatlatıyor.

Brezilya’dan bağırsak ithalatının yıllık bedelini sordum, paylaştı:

- 5 milyon dolarlık bağırsak ithalatı söz konusu.”

Vahap Munyar'ın yazısının tamamı için...

Etiketler bağırsak ithal vahap munyar
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